¡Oficial! Liga MX cambia horario de semifinal por tercer debate presidencial

La Liga MX se vio obligada a cambiar el horario correspondiente a las semifinales de la competencia, y en este caso, el afectado fue el encuentro Rayados vs Cruz Azul que se disputará este próximo domingo 19 de mayo, fecha en la que también se espera que sean millones de mexicanos que hagan acto de presencia viendo el tercer debate presidencial, este último el motivo por el cual los horarios cambian.

Cabe destacar que todo estaba establecido para que el encuentro entre Cruz Azul vs Rayados se jugara en el horario de las 20:00 Hrs, sin embargo, han optado por no colocar con similitud ambas transmisiones y por ello no se empalmarán estos dos eventos.

Asimismo, al final la Liga MX decidió cambiar los horarios por el firme interés que llega a existir dentro de un debate presidencial, sabiendo que si tú no te quieres perder de estos eventos, no pasa nada, al final serán transmisiones totalmente diferentes. Además, las autoridades recalcaron que el objetivo es que el debate sea visto por millones de personas abriendo que está a la vuelta de la esquina las votaciones para la presidencia de México.

¿A QUÉ HORA COMIENZA EL DEBATE PRESIDENCIAL?

El debate presidencial se dará a conocer en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, y su hora de inicio será a las 20:00 Hrs este 19 de mayo, ante ello el encuentro de Cruz Azuls vs Rayados por la vuelta de las semifinales se tendrá que jugar a las 18:00 Hrs, y no a las 20:00 Hrs como se tenía en cuenta desde un inicio.