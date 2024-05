¿El Clásico de México ha perdido pasión?; Héctor Reynoso habló fuerte del Chivas vs América

En la previa de la Ida de Semifinales entre Chivas y América, habló Héctor Reynoso, una leyenda del Guadalajara y que jugó varios Clásico como Capitán del Rebaño.

El central dijo que, por fortuna, él ya no tiene la responsabilidad en la cancha, pero ahora lo vive como aficionado y pide compromiso a los jugadores tapatíos, más aún, en una fase tan importante como la Liguilla.

“Hay muchos recuerdos de cómo se vivían estos partidos, de mucha pasión, mucha intensidad, pero hoy lo vivimos ya de diferente forma fuera de la cancha. Yo sentía mucha presión desde los días previos, de los medios de la afición, que te recordaban que tenías que ganar como sea. A mi me tocó desde inferiores y hasta en Liguilla, acá el nerviosismo es mucho mayor”.

Reynoso valoró el buen cierre de torneo de Chivas y espera que eso les sirva para salir adelante de la serie contra las Águilas.

“Yo creo que se tomaron muy enserio los partidos del final de temporada, dejaron a un lado los temas extracancha, han estado unidos y eso se ha notado dentro de la cancha. Los resultaron les favorecieron y ahora están por el objetivo de eliminar al América y llegar a la Final”.

FALTA LIDERAZGO EN EL VESTIDOR

El Sansón dijo que los Clásico Nacionales han ido perdiendo sabor porque no hay gente de jerarquía que le instriya lo importante de la rivalidad en cada uno de los vestidores.

“Creo que influye mucho de quién te va guiando en el vestidor, incluso ahora en los partidos de exjugadores, hay liderazgo, defiendes los colores de tu equipo y hoy creo que ya no hay ese tipo de líderes en el vestidor y eso lleva muchas veces a que algunos jugadores hagan cosas que a nosotros los de la vieja escuela, no nos gustan tanto. Antes no se podía cambiar playera con el rival, yo no tengo ninguna playera del América, no podías ni platicar con ellos. Es lo que te digo de la voz de líderes y que hoy no se ve tanto”.