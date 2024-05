Julián Quiñones: Pie y medio fuera del América; ofrecen una millonada por él

La paz en Coapa no llega, ni con el dramático pase a Semifinales contra Pachuca y sin el boleto al mundial de Clubes, los planes de verano cambiaron por completo en el Nido y en América habría una limpia grande en el plantel, donde van incluidos peces gordos de la talla de Julián Quiñones.

Y es que desde la semana pasada reportamos que el delantero tenía una oferta de Arabia Saudita, la cual, hoy podemos confirmar que es de más de 15 millones de dólares, una cifra difícil de rechazar y que ha puesto a la directiva azulcrema a analizar a fondo la situación.

La cosa está así: Al no tener el pase al Mundialito, varios jugadores no ven con malos ojos irse de Coapa este verano. Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez, entre otros. A los cuales, ahora se sum Quiñones, que también ha puesto en la mesa su continuidad, debido a que en México, no hay más competencias de renombre, además de que la situación en el Nido no es la mejor, entre críticas y polémicas extra cancha.

De acuerdo a fuentes al interior de América, el jugador ya fue notificado de la oferta árabe y quedó, junto a la directiva, analizar la situación una vez que acabe la participación de las Águilas en el Clausura 2024 (Están en semifinales).

¿DINERO O PROYECTO?

Ahora, la disyuntiva más grande en la directica encabezada por Santiago Baños y Héctor González Iñárritu es si darle salida a su máxima figura, que fue clave en la obtención de la 14 y con el cual pretendían edificar su proyecto a largo plazo y comenzar de cero este verano, pero con una buena cantidad de dinero en sus arcas.

Hay que recordar que André Jardine ya ha pedido jugadores en el mercado de invierno, sin embargo con la euforia del título, se llegó a un acuerdo de continuidad a este plantel, y tratar de ganar Concacaf y Liga de nuevo y entonces sí, en verano, empezar a renovar la plantilla del brasileño.

Este miércoles, se juega la ida del Clásico de Semifinales ante Chivas y el sábado la vuelta, donde podríamos estar viendo los últimos minutos de Julián con la playera del Ame.