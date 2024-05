América vs Cruz Azul: ¿Habrá película del gol de Moisés Muñoz y la Final del 2013?

Si hay una noche de la cual se puedan sacar miles de historias, esa es la del 26 de mayo del 2013, cuando Cruz Azul estaba a 1 minuto de romper su maldición de 17 años sin ser Campeón y sobre la hora, un gol de Aquivaldo Mosquera y el cabezazo de Moisés Muñoz, cambiaron el júbilo por una depresión profunda.

Hoy, a 11 años de ese episodio, el destino ha querido que Águilas y Cementeros se vuelvan a ver las caras por el título y en la mismas fechas, por lo que platicamos con el gran protagonista de esa ocasión, el arquero del Ame, que recuerdos tiene muchos, pero hubo uno en especial que nos reveló este martes en Juicio Deportivo.

“Muchos recuerdos muy bonitos de una noche llena de angustia y luego de felicidad total. Recuerdo que fui a ese remate con la única misión de rematar, sea como sea. Afortunadamente lo logré y eso dio pie a lo que vendría después”.

Muñoz dijo que una noche antes había soñado que Miguel Layún les iba a dar el título y en penales, lo cual terminó pasando horas después-

“Son cosas que no te imaginas nunca. Pero sí lo soñé, cosa curiosa y se los compartí una noche antes al mismo Miguel, Mosquera, Paul, Aquivaldo. Que íbamos a ser campeones en penales y él último lo iba a meter Layún”.

UN ARQUERO PARA LA ETERNIDAD

“Me llena de mucho orgullo que mi nombre sea así de recordado en la historia del club al que amo y le fui desde chiquito. Creo que es algo que nunca se va olvidar, por lo menos a mi y sobre todo por el momento que fue y que seguro pasará a la historia”.

¿HABRÁ PELÍCULA O DOCUMENTAL DE ESA NOCHE?

“No sé por qué no se ha hecho una película o algo, un documental de este partido nada más, por cómo se dio, por las circunstancias, pero bueno, ya es cosa aparte. Y es que es tan emocionante que incluso cuando me siento triste, agobiado, pongo el partido porque me sigue llenando de mucha emoción”.

Por último, el guardameta, ya retirado del futbol y metido ahora en política, dijo que en esta ocasión, ve una Final muy pareja pero saca el pecho por sus Águilas y dice que con el escudo y el Azteca llena es suficiente.

“Creo que será una Final muy pareja, Cruz Azul ha estado jugando muy bien y le va a hacer partido al América, que ojo, sí viene a menos, pero es el América y es una Final y con eso basta para ponerlo como favorito, a pesar de no ser ese equipo aplastante que fue en toda la temporada. Yo veo otra vez una Final que se puede definir en Penales”.