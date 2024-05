Kevin Álvarez: De ser titular en Qatar a un declive triste entre lesiones y polémicas

En el 2022, la carrera de Kevin Álvarez lucía como una de las más prometedoras del futbol mexicano. Joven, ya con recorrido, Campeón y mucha proyección. Incluso, varios clubes europeos habían venido a Pachuca a verlo, era inminente su ida al viejo continente. Gerardo Martino lo llevó a la Copa del Mundo y fue titular en el partido más importante, ante Argentina.

Sin embargo, Qatar pegó fuerte en el jugador, el primer semestre con los Tuzos ya no fue tan bueno y a pesar de ello, el verano pasado América fue por él, pagó una millonada y su llegada fue una luz ante la crisis de laterales en Coapa. Inició bien, puso asistencia en su primer juego y marcó gol en el segundo, todo era ilusión con el futbolista, pero desde aquel juego contra Puebla, ya no más.

El nivel futbolístico de Álvarez fue en picada y aunque terminó jugando gran parte del torneo regular, Layún le ganó el puesto titular hasta la Final ante Tigres. Y lo más preocupante, una vez con Miguel retirado, Jardine prefirió improvisar a Israel Reyes como lateral, antes de ponerlo a él.

Hace algunos meses se supo que Kevin sufría de un problema de pubalgia, la dolorosa lesión que ha terminado hasta carreras en el mundo, se pudo haber operado y él dijo que no, prefirió seguir así, pero ante la presión y las críticas en su contra cada vez que saltaba a la cancha, en la serie contra Chivas ya no salió al banquillo y este miércoles se ha informado que Álvarez será operado y no estará en la Final.

A pesar de todo lo anterior, con gran parte de la afición azulcrema, se le ha terminado el crédito a un futbolista que, durante su paso por Coapa, ha estado más presente en redes sociales y el famoso podcast de la Triiisecta, que en la cancha, situación que ha puesto en tela de juicio su permanencia en el equipo.

De acuerdo a fuentes médicas consultadas por W Deportes, una cirugía de pubalgia tarda en recuperar hasta 8 o 10 semanas, por lo que Kevin podría estar haciendo de nuevo futbol a finales de julio o principios de agosto, fechas en las que el inicio del Apertura 2024 estaría cerca, por lo que, es casi un hecho, que las Águilas tampoco podrán contar con él para el arranque del siguiente campeonato.

