América: 6 bajas confirmadas para la próxima temporada y 3 en la puerta de salida

América vive uno de los momentos más dulces de su historia, de la mano de Jardine han conseguido el Bicampeonato y su afición puede presumir sus 15 títulos, ya 3 más que Chivas, el odiado rival. Sin embargo, dada la exigencia de una institución tan grande, los festejos acaban este martes en el Azteca y el miércoles a comenzar a pensar en la 16.

Es por eso que en la directiva de Coapa ya tiene la lista de los jugadores que no entrarán en planes para el próximo campeonato y una más de futbolistas que se podrían marchar por las diferentes ofertas que hay para ellos.

Hoy, en W DEPORTES desmenuzamos caso por caso, ya que hay hasta 9 jugadores que tienen las maletas hechas y las Águilas preparan una renovación en su plantilla bicampeona.

JUGADORES QUE TERMINARON SU CICLO

Si bien, André Jardine tiene plena confianza en todos sus jugadores, también está claro que hay algunos que no han tenido tantos minutos y que su nivel no ha estado a la altura, es por eso que hay algunos nombres que ya no entran en planes o que simplemente su ciclo en el club ha llegado a su fin.

´Óscar Jiménez, que bajita la mano, ya tiene 6 títulos con las Águilas, Luis Fuentes, un hombre que rindió el tiempo que estuvo en Coapa, Néstor Araujo, que las lesiones no lo dejaron brillar y Emilio Lara, encabezan la lista de los que no tendrán sitio en el Apertura. Los últimos dos ya tienen equipos interesados en ellos y pláticas avanzadas.

Los otros dos que ya no se volverán a vestir de amarillo son Brian Rodríguez, que al no tener muchos minutos, ha pedido su salida y ya hay ofertas tanto de Sudamérica, MLS y Europa por sus servicios y Julián Quiñones, que ya se despidió de sus compañeros y aunque aún América no acepta la oferta de Arabia Saudita, la negociación está muy avanzada.

De estos 6 nombres, solo el naturalizado mexicano es titular, el resto no tuvieron muchas oportunidades a lo largo del último año.

CONFIRMADO: JULIÁN QUIÑONES SE VA DEL AMÉRICA

CON GANAS DE IRSE, PERO QUE JARDINE Y BAÑOS QUIEREN QUE SE QUEDEN

Álvaro Fidalgo dijo al final del juego del domingo que su idea es ir a Europa a triunfar, pero que si se queda, él estará feliz. Desde hace unas semanas, informamos que hay al menos dos clubes de España que ya preguntaron por él y que este verano, podrían hacer ofertas muy importantes por el #8.

Y Richard Sánchez, que aunque tiene contrato y está feliz en México, la falta de minutos y protagonismo hacer que el Cachorro quiera ir a buscar oportunidad a otro lado.

Tanto con el ibérico y el paraguayo son del agrado del cuerpo técnico y la directiva, pero el mensaje es claro: El que se quiera ir, las puertas están abiertas.

Y por último, un caso aparte es el de Igor Lichnovsky, que no ha sido comprado, este verano termina su préstamo y aunque en calidad en la cancha no hay queja alguna, las polémicas fuera de ella, actitudes, el podcast y exposición en redes sociales, son cosas que no han gustado mucho en Coapa y se analizará su situación en los próximos días.