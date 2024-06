Claudio Suárez: Nos mentábamos la madre en el campo, pero había buena comunicación; ahora en esta Selección Mexicana ni se hablan

En entrevista exclusiva para AS en W Radio, Claudio Suárez (ex futbolista), quien es considerado entre los mejores defensas centrales que ha tenido México, habló para los micrófonos sobre lo mal que se encuentra la Selección Mexicana con un tema primordial que debe ser impuesto en el campo: la comunicación.

“Me acuerdo que Beto Aspe, Ricardo Peláez, no mentábamos la madre porque nos enojábamos, porque no salían bien las cosas, pero, muchas veces el entrenador te decía una cosa, y dentro de la cancha veías otra, es ahí cuando tomábamos decisiones, realmente funcionaba. Parece que a la actual Selección Mexicana le falta comunicación, ni se hablan”, declaró Claudio Suárez para AS en W Radio.

Asimismo, Ricardo Peláez (Comentarista AS en W Radio), explotó, al mencionar que Claudio Suárez cuando era futbolista tenia un carácter inquebrantable, siendo así uno de los lideres del equipo en ese momento… a lo que Suárez responde, que ahora los futbolista mexicanos no pueden tomar sus propias decisiones.

“Entonces dentro de la cancha, agarro Claudio y dijo ‘a ver cabrones, va para atrás’ nos encerramos en defensa y no pasaba a mayores… ¿Si o no Claudio?“, comentó Ricardo Peláez. Mientras que el ‘Emperador’ aseguró lo mencionado por Peláez: ”Bueno realmente todos, pero realmente yo no se si estos tipos de jugadores de Selección toman este tipo de decisiones realmente la verdad”, finalizó Claudio Suárez.