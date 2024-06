¿Es en serio? Jugador de Bolivia se pierde la Copa América porque el padre no firmó un permiso

La Copa América 2024 todavía no ha comenzado, y las cuestiones bochornosas empiezan a ser evidentes, ya que un futbolista de Bolivia se quedó fuera de la Copa América de forma insólita.

Se trata de Moisés Paniagua, joven y talentoso futbolista que se quedó fuera de la convocatoria de Bolivia quien no viajará a Estados Unidos de cara a Copa América por cuestiones de visa, y una firma que lo detuvo, y de la cual era crucial.

A través de un comunicado, la Federación Boliviana de Futbol comunicó lo siguiente: “La Federación Boliviana de Futbol aclara que el jugador Moisés Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los partidos amistosos internacionales y de Copa América debido a que, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país, uno de los padres, no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América. La FBF y el cuerpo técnico lamentan no contar con este joven talento nacional en este importante torneo continental”, se observa en el comunicado.

¡INSÓLITO! Moises Paniagua ⚽ se pierde la Copa América 🏆 con Bolivia 🇧🇴 porque su padre no firmó el permiso 🤯. El jugador de 16 años es considerado la 'gran revelación' del fútbol boliviano 👀 y jugó ante @ClubSCristal 🇵🇪 por la Copa Libertadores. pic.twitter.com/ued8XceFFJ — GOLPERU (@GOLPERUoficial) June 10, 2024

