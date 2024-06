Alberto García Aspe habló sobre los procesos de la Selección Mexicana: “Hoy para mí está muy abaratada la selección”

Ante los altibajos que tuvo la Selección Mexicana en los partidos amistosos ante Uruguay y Brasil, el exjugador Alberto García Aspe habló sobre los procesos que ha llevado la directiva del Tricolor al no poder consolidar una base, tras los cambios generacionales que ha hecho Jimmy Lozano.

Respecto al llamado a los jóvenes a la selección mayor, también exmediocampista habló sobre cómo fue su proceso con el combinado azteca:”Antes de debutar yo ya había jugado más de 100 partidos internacionales. Yo tenía 17 años. En ese entonces ya tenía toda la andanza de partidos, con torneos internacionales en España. Entonces la realidad es que yo cuando debuté en Primera División ya tenía muchísimos partidos internacionales y bueno, ya cuando debuto con selección mayor, ya llevaba muchos años en Primera División”, declaró García Aspe en entrevista con Claro Sports en W Radio.

Asimismo, García Aspe cuestionó las estrategias que utilizó el seleccionador nacional en los últimos partidos de preparación de cara a la Copa América, sobre todo cuando los mexicanos se midieron a Uruguay, duelo en el que Lozano apostó por jugar con muchos debutantes.

“Hoy para mí está muy abaratada la selección. Si no tienes partidos tú, te mantienes y te van dando la confianza, porque no es un partido que debute y ya jugué en selección, sino es que sigas un proceso con gente de experiencia. Lo que hizo Jimmy Lozano contra Uruguay se me hizo la peor tontería que puedes hacer, meter a jugadores que nunca habían jugado juntos, que no tienen partidos de selección nacional. Lo único que hizo fue exhibirlos porque fue un verdadero desastre”, indicó.

"Yo creo contra Uruguay debió iniciar con el XI de Copa América e ir metiendo a varios chavos. Henry y Chucky van a llegar al Mundial, si mantienen el nivel van a regresar"



“Entonces tienen que ir esos jóvenes, pero con gente de experiencia, con una base de cinco o seis por lo menos, jugadores de experiencia y meter algunos chavos poco a poco. Así de golpe metes a todos es una locura y obviamente todos los procesos a nivel selección son tantos y tienes que llevar ese proceso de ya tener mucha experiencia, pero cuando regreses a tu club tienes que jugar”, agregó.

Por otra parte, el exmediocampista consideró que la Copa América será una prueba para algunos jugadores que verán actividad en la justa continental. Cabe mencionar que Aspe no está en contra del cambio generacional en el futbol mexicano, pues consideró que este proceso de cambios tuvo el que haber empezado desde que culminó el Mundial de Qatar 2022.

“Esta Copa América va a ser una prueba con algunos jugadores que ya conoce el Jimmy, algunos ya jugaron y tienen experiencia en Juegos Olímpicos. El cambio generacional tendría que haber sido hace dos años, por lo menos desde el mundial anterior ya empezar a meter algunos chavos, ya empezar a hacer algunos cambios que tenía que hacer hoy. Y no estoy criticando lo que hizo (Lozano), yo estoy criticando lo que hizo contra Uruguay. Tendría que haber salido el once que él piensa que va a estar en la Copa América, no que va a arrancar la Copa América y meter después en cambios algunos chavos y vas a ir incorporando”, mencionó.

Finalmente, respecto a los veteranos que no estarán presentes en la Copa América como Henry Martín e Hirving Lozano: “Yo también creo que a lo mejor quitó a muchos. Henry va a llegar al Mundial, Henry va a estar y va a regresar. El mismo Chucky Lozano. Pero bueno, el Chucky ya está mucho más conocido, ya más corrido, podía no ir sin ningún problema ahora. Pero va a regresar. Si mantiene el nivel, va a regresar a la selección, eso te lo aseguro para el Mundial”, señaló.

“Lo de Ochoa, que era tanto meter a Malagón y ahora se lesiona Malagón. Ahora a ver con quién va a jugar. Por lo que a mí me dijeron es que va a buscar que cada arquero pare un partido. Eso también se me haría una estupidez. Tiene que decidirse por uno de los tres que están, que para mí creo que es Julio González, que es el que todos consideramos como segundo de Malagón, y arrancar con él y ver cómo se va comportando. Si no te funciona, pues entonces si le buscas con alguno de los otros dos”, aseveró.