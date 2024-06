España debuta con furia al golear a Croacia dentro de la Euro 2024

Dentro del Grupo B de la Euro 2024, España debutó dentro de dicha competición con un abultado resultado de 3-0 ante Croacia en uno de los duelos más llamativos de la primera jornada.

Primeros minutos del encuentro, la presión alta de la Roja era evidente con llegadas latentes al área rival y con gran versatilidad mediante los botines de Fabian Ruiz, quien al minuto 29’, concretó un pase a Álvaro Morata para que dentro del área, en solitario rompiera las redes con un toque sublime conectando con la parte interna del pie izquierdo, el primero caía para los españoles.

Posteriormente, al 32’, en un golazo, Ruiz en la media luna se quito dos rivales de encima para que de zurda mandara a guardar el balón al fondo de las redes, con un disparo certero al palo izquierdo del arquero Dominik Livakovic; sin duda alguna, la Roja imponía jerarquía de la mano de Luis de la Fuente (DT España).

Y eso no era todo, si no que, ante de concluir la primera mitad, tras una jugada prefabricad mediante el tiro de esquina de la punta derecha; Lamine Yamal tocó el balón de zurda, la mandó al área, y con un toque de diestra, Dani Carvajal apareció para finiquitar la pinza y concretar la goleada 3-0 contundente vs los croatas.

¿Ya no son fuertes? ¿Ya no tienen equipo para competir? ¿SEGUROS? 👀

…

¡DEBUT APLASTANTE DE ESPAÑA! 🇪🇸



El equipo de de la Fuente le ganó tranquilo 3-0 a Croacia.

Morata llegó a 7 goles en Eurocopas y Yamal brilló ✨



¡Candidatos a ganarla! 🏆 pic.twitter.com/2upsfYdj5y — W Deportes (@deportesWRADIO) June 15, 2024

Para la segunda mitad, las revoluciones se calmaron, y fueron pocas las acciones de goles concretadas por parte de ambas escuadras, sin embargo, a 10’ minutos para que finalizara el encuentro, Rodri cometía falta en el área, y desde los 11 pasos Petkovic fallaba la pena máxima pero había contra remate, este último que sería anulado por fuera de juego tras pegar en el poste post penal.

De esta forma, España suma tres puntos importantes, en el Grupo B, al superar a Croacia en el primer partido para ambas escuadras dentro de la Euro 2024.