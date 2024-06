“40 millones de hinchas y ni siquiera saben patear un balón”: Afición argentina se burla y revienta al América tras palabras de Iñárritu

Fue Héctor González Iñárritu quien asistió a un evento en Miami para comentar la grandeza del Club América, que en el transcurso de los años ha sido el mejor equipo, no solo de México, si no también del viejo continente a pesar de no ganar ninguna libertadores, torneo que realmente refleja quien es el más grande.

Cabe destacar que, en la conferencia de nombre Olé Sports Summit, que se realizó en el JW Marriot Marquis de Miami, Iñárritu declaró que ‘América es el equipo más grande del continente y con más aficionados‘, palabras que desataron un revuelo en redes sociales, con critica y burlas directas hacia el Club América.

TE PODRÍA INTERESAR: Selección Mexicana: Jaime Lozano rotaría a los tres arqueros en la fase de grupos de Copa América

“Tenemos una afición que demanda ganar y jugar bien. En México tenemos alrededor de 40 millones de aficionados y en Estados Unidos 15 millones de seguidores con poder adquisitivo y un amor impresionante por el equipo”, sostuvo. Por lo tanto, tomaron acción directa para poner devolverle a este punto geográfico el amor que le hace llegar día a día”, comentó Héctor Iñárritu.

AFICIÓN ARGENTINA DESPEDAZA AL CLUB AMÉRICA EN REDES SOCIALES

Ante las palabras de Héctor Iñárritu, quien aseguró con hechos los números que nombran asimismo al América como el más grande de todo México, los comentarios en redes sociales causaron polémica y declararon que las Águilas ‘ni siquiera saben patear un balón‘.