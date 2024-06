Cruz Azul presentó oficialmente a Andrés Montaño como su nuevo 10, ¿quién lo inspiró a portar este dorsal?

El mediocampista Andrés Montaño es nuevo jugador de Cruz Azul, quien tendrá la oportunidad de portar el mítico dorsal 10. Además, el exjugador de Mazatlán llegó a La Noria con la ilusión de conquistar la décima estrella, luego de que en el torneo pasado se quedara muy cerca de este objetivo.

Ante la oportunidad que le dio la directiva celeste de portar la camiseta con el número 10, Montaño habló sobre la responsabilidad que representa portar los dos dígitos. Por otra parte, mencionó que el exjugador celeste Chaco Giménez fue el que lo inspiró a pedir este dorsal.

“Es un gran responsabilidad llevar ese dorsal, ahora toca a nosotros demostrar en la cancha el por qué escogimos ese número. También agradecido con la directiva que me dio la confianza de portar ese número y entre broma y broma tengo una amistad con Chaco (Giménez) y entre broma y broma le dije ‘A lo mejor agarro ese número, dame tu bendición de portarlo’, por ahí también me animó a portar ese dorsal”, comentó el nuevo mediocampista celeste en entrevista con W Deportes.

Y es que la amistad cercana que tiene con el exjugador de la Máquina también tuvo que ver con la decisión de pedir el número 10 y sobre todo para ser parte de los referentes que han hecho historia en el cuadro cementero.

“Desde niño es un número que siempre me ha gustado, también por mi posicionamiento en el campo, se puede decir que va un poco por ahí de la mano y el llegar a una institución como lo es Cruz Azul y una amistad cercana con Chaco me impulsó a tener ese dorsal y seguir el ejemplo de esos jugadores y ahora toca ser un referente”, apuntó.

Finalmente, el mediocampista aseguró que uno de sus objetivos con su nuevo equipo es conquistar el décimo campeonato, el cual se les negó en la campaña pasada, tras perder ante el América. A dos semanas de su incorporación poco a poco se va adaptando al trabajo del entrenador Martín Anselmi, lo cual también lo motivo a aceptar la oferta que le hizo la directiva celeste.

“Primero agradecerle al cuerpo técnico, a la directiva, a los jugadores que me han recibido de la mejor manera y a la afición también. Poco a poco le voy agarrando al sistema de juego, ya desde antes veía su estilo de juego, fue algo que impulsó para venir (a Cruz Azul) fue el estilo de juego de Martín (Anselmi). Me he adaptado poco a poco con el equipo y ahora el objetivo es poner la vara más alta porque lo que queremos es ganar la décima”, concluyó.