Guillermo Almada: Perdón, ven y salva a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana volvió a arrastrar la cobija, hizo otro papelón internacional tras perder con Venezuela en la Copa América y las dudas y críticas al proceso de Jaime Lozano aumentan cada día.

Es por eso que una parte de la afición y prensa, pide a gritos un nuevo golpe de timón y si en verdad quieren dar ese cambio generacional del cual tanto hablan, deben llamar a Guillermo Almada. El DT de Pachuca que ha demostrado en el último año que confía en los jóvenes y puede competir.

En esta ocasión, Carlos Salas, editor de W DEPORTES fue el que le dejó un mensaje al técnico uruguayo, el cual ya se ha ofrecido para dirigir a México y cuando estaba todo puesto, de último momento se la dieron a Diego Cocca, dejándolo a un lado.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Selección Mexicana: ¿Qué necesita México para clasificar a Cuartos de Final de Copa América?

A pesar de ello, el mismo Guillermo ha aceptado que el interés sigue y ante los nulos resultados del Jimmy, Biyik dice que es ahora, que estamos a tiempo, antes de que llegue el Mundial 2026 y se haga otro ridículo como en Qatar.

“Lo mejor para la Selección mexicana es que el domingo se pierda contra Ecuador, quedar fuera de la Copa América y replantearse si con Jaime Lozano queremos llegar al 2026. Si quieren un cambio generacional, es momento de levantar el teléfono, pedirle perdón a Almada y darle al Tricolor”, expresa nuestro colaborador en su editorial.

SANTIAGO GIMÉNEZ Y QUIÑONES: POC Y NADA EN SELECCIÓN

Carlos también habló de Santi Giménez y Julián Quiñones, que no han rendido lo esperado en Selección, a pesar de todo el apoyo y consentimiento que tienen de un sector de la afición:

“La selección no está para probar, está para rendir y si no les gusta la presión, las críticas y la exigencia, mejor que no vengan, porque en lo poco que llevan en el Tricolor, no han ayudado en nada”.

TE DEJAMOS LA EDITORIAL COMPLETA ...