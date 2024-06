Selección Mexicana: ¿Qué necesita México para clasificar a Cuartos de Final de Copa América?

México, otra vez, está en crisis severa a nivel futbolístico y si lo de Qatar parecía que iba a ser tocar fondo, estábamos muy equivocados. Este miércoles el Tricolor volvió a arrastrar la cobija en Copa América, perdió contra Venezuela y ahora el domingo necesitará sacar la calculadora para poder meterse a los Cuartos de Final del torneo.

Y es que más allá de la derrota contra la Vinotinto, el equipo de Jaime Lozano prece no tener ni pies ni cabeza. Poco futbol, pocas oportunidades generadas y ninguno de los llamados referentes del plantel, atraviesa un buen momento.

Julián Quiñones no apareció y encima hizo el penal del gol de Venezuela. Santiago Giménez tuvo dos claras y no empujó ninguna. Luis Chávez no es el mismo que fue a la Copa del Mundo y desde la banca no hay revulsivos de peso.

TAMBIÉN PUEDES LEER: México dio pena y perdió contra Venezuela; pie y medio fuera de la Copa América

QUÉ NECESITA MÉXICO PARA AVANZAR EN COPA AMÉRICA

Con la caída ante los venezolanos, la Selección Mexicana está obligada a ganar el domingo a Ecuador para poder avanzar a la siguiente ronda, donde ya lo espera Argentina, que se afianzó como líder del grupo A.

Debido a que el Tricolor solo ha marcado un gol y ha recibido otro, llega al último partido con diferencia de cero, mientras que Ecuador tiene +1. En caso de ganar apenas 1-0, los papeles se intercambian y la diferencia de goles le daría el pase al cuadro mexicano.

Así que el futuro de México en esta Copa América, está en las manos del equipo del Jimmy, lo cual ya no garantiza ser buena noticia.

CRITERIOS DE DESEMPATE EN COPA AMÉRICA 2024