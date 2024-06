Marco Antonio Ortíz aclara lo de la camioneta que ‘se compró’ después de la Final América vs Cruz Azul

Tras pitar la Final entre América y Cruz Azul hace un mes, con ese polémico penal que le dio el campeonato a la Águilas, uno de los nombres más mencionados en redes sociales es sin duda el de Marco Antonio Ortíz, el árbitro que ha sido blanco de insultos, críticas y hasta amenazas, y aunque eso parece ser tema común en el arbitraje, incluso hubo quien aseguraba que había recibido dinero para ayudar a los de Coapa.

Días después de aquel domingo 26 de mayo, se hizo viral una foto suya en una agencia de autos, presuntamente donde había ido a comprara camioneta nueva. Hoy, El Gato rompe el silencio y aclara donde y por qué se tomó esas fotos.

“Uno ya sabe a lo que está expuesto en esta profesión y no fue la primera ni la última vez que nos pase, seguramente. Nosotros como profesionales tenemos que enfocarnos en lo que construye y nos quedamos con las cosas buenas”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El Gato Ortíz sobre el penal de la Final: ¡No hay ninguna duda ni polémica, fue falta!

FUE A RECOGER LA CAMIONETA POR UN ACCIDENTE

Ortíz contó que las fotos son de días antes de la Final y no después y fue a la agencia porque le habían volado uno de los espejos. Trabajadores le pidieron tomarse fotos y alguien con mala fé las usó de de forma incorrecta.

“Lo de la camioneta a mi me da risa, es algo gracioso. El ingenio del mexicano es muy grande. Tuve un accidente en días anteriores a la Final. Me volaron un espejo y llevé mi carro a la agencia, me tomé las fotos y alguien de mala fe la subió a las redes diciendo que me había comprado una camioneta después de la Final. Lo malo es la gente que lo cree y que puede llegar a afectar a la Familia”.

“Nuestras familias están blindadas para que este tipo de dichos, de publicaciones o lo que le digan a ellos, no les afecte, porque ellos entienden a lo que nos dedicamos y a lo que estamos expuestos”.

¡YA PAGARON LAS AGUILAS 🦅🤡 El día de hoy se pudo ver a Fernando Ortiz COMPRANDO una camioneta nueva valuada en 1 M de pesos , 4 días después de la final del futbol MX el Gato Ortiz.



¿COINCIDENCIA? pic.twitter.com/nKn0C9sfsz — Javier V. Flores (@JavierFlores7rt) May 31, 2024

NO HAY CORRUPCIÓN EN EL ARBITRAJE

Aunado a las versiones de que los árbitros ayudan a ciertos equipos, Adonai Escobedo asegura que jamás se ha tomado una decisión para favorecer a alguine y mete las manos al fuego por sus compañeros y su carrera al asegurar que no hay corrupción en el gremio:

“Yo meto las manos al fuego por mis compañeros o mi carrera. Jamás me han pedido dinero o he visto una situación de favoritismo o algo turbio. En los medios siempre dicen que hay grilla o algo así, pero nosotros de acá adentro, tratamos de llevarnos bien y de prepararnos al 100%. Tenemos instalaciones y recursos que no se tiene en el mundo, los simuladores, las cámaras y muchas otras cosas más. En muchas ocasiones se habla en otro lado, pero la realidad es que en la FMF estamos preparados al 100%”.

Escobedo dijo que jamás ha visto algo raro o que alguien se le acerque o insinúe algo tan grave como compra de silbantes o amaño de algún partido.

“No hay corrupción en el arbitraje mexicano. Jamás nadie se me ha acercado o me ha insinuado algo turbio o algo raro. Puedo ver a los ojos a quien sea y decirle que nunca he hecho algo malo. Nos podemos equivocar sí, pero es parte del juego. Pero nunca se toman decisiones para favorecer a un equipo o algo”.

Por último, los silbantes piden un poco de entendimiento para su trabajo, ya que, después de un partido, se quitan el uniforme y se convierten en padres de familia, esposos, hijos, y esa es la labor más complicada, ya que no siempre se puede desconectar las críticas de la cancha, en el día a día en casa.

“Después de algún partido polémico o difícil, nosotros somos seres humanos y cuando acaba el partido, vamos felices de regreso al hotel. A ver, cuando el ser humano comete un error, siempre sufre y duele. A nosotros se nos hace difícil gestionarlo y vivirlo, porque al otro día llegas a casa, con tu familia y el trabajo es que ellos no se den cuenta de que estás mal o preocupado”. ADONAI