Rafa Márquez hizo mal en confiar en la Federación Mexicana; José Luis Olivares

En una edición más de Juicio Deportivo, el periodista español José Luis Olivares habló sobre la llegada de Rafael Márquez a la Selección Mexicana, donde será parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre. Sin embargo, la sorpresiva salida del Káiser del Barcelona B, no dejó un buen sabor de boca, ya que tomaron a mal la forma en la que renunció a su cargo a pocos días de haber renovado contrato.

“Yo creo que sí porque las formas no son las más adecuadas, creo que el que se haya marchado sabiendo que había renovado a principios del mes de junio era una sintonía muy importante para el club y ahora a 15, 20 días diga al final que no que me marcho. Yo creo que ha dolido un poco a la entidad y al aficionado culé”, comentó.

Y es que el ahora auxiliar del Vasco Aguirre apuntaba a tomar las riendas del primer equipo del Barcelona ante los resultados que entregó en las categorías inferiores, pues su trabajo logró llenarle el ojo a la directiva blaugrana ante la salida de Xavi Hernández.

“Realmente sí se estuvo valorando mucho, era el hombre de confianza para Deco, era el hombre confianza cuando Deco se dio cuenta que la situación con Xavi Hernández no era la más adecuada, estaban viendo que Rafa tenía al filial en puestos siempre de Play- off luchando por ese ascenso a segunda división en su segundo año y que su estilo de juego y su poca experiencia de Rafa Márquez marcaba un estilo de mucho control de balón”, señaló.

Finalmente, para José Luis Olivares fue un error que Rafael Márquez saliera del Barcelona B, ya que el llegar al banquillo de la Selección Mexicana, pues a pesar de que te prometen un contrato muy extenso, si no entregas buenos resultados no se cumple el periodo indicado y terminan destituirlos de su cargo.

“Su estilo de juego llegó a enamorar al aficionado culé, empezó a llenar el campo que es difícil, un campo de 4 mil, 5 mil espectadores es muy complicado. Yo creo que Rafa se ganó mucho al aficionado culé a pesar de sus declaraciones en enero que no gustaron cuando Xavi Hernández se decide marchar. No gustaron por ese oportunísimo, pero luego lo compuso con el trabajo diario. Yo creo que en el tema de te vas ahora a la Selección él cree que es el siguiente paso, pero a mi en la parte que se equivoca es confiar en esa Federación cuando siempre hemos visto que dice que van a mantener al técnico hasta el Mundial y aquí con todos los respetos lo sabemos, en la Selección Mexicana si tú no funcionas te corren por más de que tengas un contrato s cinco o seis años”, concluyó.