Robert Dante Siboldi rompe silencio y culpa a directivos de Tigres: “Culebro y Doehner inventaron partido vendido vs Rayados para despedirnos”

Tras la polémica que se derivó por la salida de Robert Dante Siboldi de Tigres, quien supuestamente salió del club por un comportamiento poco profesional, la directiva decidió terminar su vínculo laboral con el charrúa de manera inesperada.

Y es que de cara al Apertura 2024, Robert Dante Siboldi ya había presentado su nueva propuesta de trabajo; sin embargo, el estratega fue acusado de algunos comportamientos poco éticos como haber filtrado información a Monterrey en los Cuartos de Final del Clausura 2024, fase en la cual los felinos cayeron 3-2.

La noticia de que que el charrúa dejaba de ser técnico de Tigres sorprendió a propios justamente porque el entrenador había llevado por buen camino a los de la Sultana del Norte e incluso fue parte del octavo campeonato del club.

A poco más de un mes de que se derivó este tema entre Tigres y Robert Dante Siboldi, el exentremador de los felinos se manifestó a través de sus redes sociales, donde acusa a Mauricio Doeher y Mauricio Culebro de inventarle pruebas falsas a su auxiliar Miguel Fuentes y las cuales nunca salieron a la luz.

Y es que Siboldi tuvo una plática tanto con Mauricio Doeher y Mauricio Culebro, quienes justamente le hicieron creer al uruguayo su equipo de trabajo había pasado información privada y en su comunicado explica cómo es que se enteró de este supuesto conflicto.

“El Sr. Mauricio Culebro afirmaba todo lo que me decía el Sr. Mauricio Doehner. Eran tan vehementes y convincentes en sus comentarios que yo todo lo daba por cierto. En ese momento, me encontraba realmente abrumado y enojado con Miguel Fuentes. No sabía que pensar, que decir. No entendía como mi auxiliar técnico había podido ser capaz de todo esto y me decían que tenían pruebas de todo eso (nunca las vi, ni jamás me fueron mostradas; solo confié en sus palabras, porque confiaba en mis directivos)”, se lee en el comunicado.

Comunicado a la afición y público en general sobre nuestra salida del Club. Gracias pic.twitter.com/KCXCGMpZqw — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) July 29, 2024

Sin embargo, toda la verdad ha sido revelada y Siboldi aseguró que Miguel Fuentes solo había sido villano de una historia inventada por los directivos del cuadro felino.

