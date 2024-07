Selección Mexicana: Rafa Puente Jr reveló que se postuló para ser auxiliar de Javier Aguirre

A pesar de ya haberse dictaminado al nuevo técnico y auxiliar de la Selección Mexicana, como lo son Javier Aguirre y Rafa Márquez quienes formaran parte del nuevo proceso de México, sin embargo, hay un nombre que tocó la puerta para llegar a ser auxiliar, y este fue Rafa Puente Jr.

El entrenador y actual comentarista de TUDN comentó públicamente que se ofreció para ser auxiliar del ‘Vasco’ Aguirre, sin embargo no obtuvo respuesta alguna sobre la propuesta.

“Personalmente busqué a Javier y le expresé mi interés y mi disposición, hay que ser consciente, hoy Rafa tiene mucho más que ofrecer que su servidor”, comentó Rafa Puente Jr.

Esto lo comentó tras hacerse oficial la incorporación del técnico y auxiliar a la Selección Mexicana. Cabe destacar, que hace unos cuantos días el comentarista y analista de TUDN David Faitelson, propuso a Rafa Puente Jr como auxiliar del conjunto tricolor, y las criticas no se esmeraron en llegar.

Es así, como la FMF y Javier Aguirre le cerraron la puerta a Rafa Puente Jr para llegar a ser nuevo auxiliar de los aztecas; tendrá que esperar una posible oportunidad para el mundial de 2030, en donde aseguraron que Rafa Márquez será el técnico tricolor.

RAFA PUENTE JR CRITICA A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL

A pesar de la negativa para que Rafa Puente Jr sea nuevo auxiliar de la Selección Mexicana, este último criticó fuertemente a la Federación Mexicana de futbol por los resultados y lo que se ha obtenido en los últimos meses, relacionados con el video de presentación de Javier Aguirre y Rafa Márquez.

“El video lo veo lleno de mentiras, de falsedad y con nula memoria y dignidad, porque no podemos tener en mente lo que este par de personajes. Tanto Ivar Sisniega como Duilio Davino declararon hace escasas dos semanas ratificando y confirmando a Jaime Lozano (…) yo no soy quien para juzgar si ellos necesitan el trabajo, ahora si te puedo decir que si a mi me manosean como los han manoseado a ellos dos, preferiría hacerme a un lado”, compartió Rafa Puente Jr para los micrófonos de TUDN.

¿QUÉ EQUIPOS HA DIRIGIDO RAFA PUENTE JR?

En total, Rafa Puente Jr ha dirigido 4 equipos en los que va de su carrera:

Lobos BUAP (2016)

Querétaro (2018)

Atlas (2020)

Pumas UNAM (2023)

¿CUÁNTOS TÍTULOS TIENE EN SU TRAYECTORIA COMO TÉCNICO?

Hasta el momento, Rafa Puente JR no tiene títulos en su trayectoria director técnico, en 5 años de trayectoria como estratega mexicano.

¿CÓMO ESTARÁ ARMADO EL NUEVO CUERPO TÉCNICO DE LA SELECCIÓN MEXICANA?

Como ya se sabe, se hizo oficial la incorporación de Javier Aguirre como nuevo técnico del Tri, y el auxiliar que será Rafa Márquez… el cuerpo técnico del ’Vasco’ estará acompañado por Toni Amor (2ndo auxiliar) y Pol Lorente (Preparador físico); además, Oscar ‘Conejo’ Pérez (ex arquero de Cruz Azul) podría sumarse al equipo como otro auxiliar o entrenador de porteros.

