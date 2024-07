Adrián Marcelo: Salvador Cabañas lo perdonó en vivo en TV tras escándalo por comentarios del JJ

La Casa de los Famosos es sin duda el fenómeno de la televisión más grande de los últimos años. Una serie de famosos, encerrados en una casa, vigilados las 24 horas y contenido viral todo el tiempo. En esta nueva edición, se ha integrado uno de los personajes más polémicos del internet. Adrián Marcelo, que, tan solo en 3 días de reality, ha dio de qué hablar y claro que el deporte iba a estar involucrado.

Y es que el presentador de TV e influencer recordó aquellas polémicas cuando era parte de las transmisiones de futbol para Multimedios, donde su trabajo era hacer comentarios chistosos, que a veces se le iban de las manos y terminaban en polémicas escandalosas.

Una de ellas, fue cuando hizo analogía al hombre que le disparó a Salvador Cabañas en un bar de la CDMX en 2010, al compararlo con José Juan Macías, apodado de la misma forma que el delincuente.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Juegos Olímpicos bajo amenaza de Hamas: Correrán ríos de sangre en Paris 2024, advierten en video

En su momento, sus palabras incendiarios el internet y causaron repudio en redes sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, Adrián ha sabido manejarlo de la mejor forma y ahora, adentro de la casa, le contó a sus compañeros cómo vivió ese momento:

“En el primer gol que mete José Juan Macías, se me ocurre decir en la narración ‘Dispara y no fue el JJ’ y me cayó el 20 y supe aguantar todo en ese momento”, dijo el regio ante el asombro de todos los habitantes que escuchaban atentos.

Además contó que el propio Salvador escuchó sus comentarios cuando se los pusieron en un programa de TV en Paraguay y con toda la humildad del mundo, lejos de enojarse, lo perdonó al aire, situación que lo dejó tranquilo.

Adrián Marcelo habla de las polémicas en las que se a metido



😎🤷🏻‍♀️#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/3lopi8IcfD — Sonia B (@soniab106) July 22, 2024

¿QUIÉN ERA EL JJ, EL HOMBRE QUE LE DISPARÓ A SALVADOR CABAÑAS?

José Jorge Balderas Garza, es el nombre del narcotraficante acusado de dispararle a Salvador Cabañas la madrugada del 25 de enero del 2010 en el famosos Bar Bar al sur de la Ciudad de México.

Fue detenido un año después del ataque, asegurando que él no fue quien disparó el arma, aunque acusó al jugador paraguayo se haber provocado la discusión que terminó en el ataque.

Chava nunca pudo recuperarse, aún vive con la bala alojada en su cabeza y se retiró del futbol. Hoy vive de negocios en su país, además de cobrar por conferencias y partidos a beneficio en todo el continente.

José Jorge Balderas Garza fue el responsable del atentado contra Cabañas Ampliar

ADRIÁN MARCELO: EL FAVORITO PARA GANAR LA CASA DE LOS FAMOSOS

Aunque el reality show comenzó apenas el domingo pasado, en redes sociales ya se perfilan quienes serán los favoritos de la gente para ganar esta edición de la casa de los famosos y Adrián Marcelo ha sido la tendencia #1 durante dos días.

El carisma, los chistes, pero también el lado humano que ha mostrado al hablar de cómo no puede tener hijos con su pareja, han causado que el televidente se encariñe rápidamente con él.

Mariana Echeverría pidiéndole a Adrián Marcelo que no pierda la fé en tener un bebé con la Chaparrita, dice que ella lo logró a la primera con Óscar Jiménez y después de eso han tenido diez embarazos fallidos❤️‍🩹#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMXpic.twitter.com/XFo1t60wiB — Roberto Haz (@tudimebeto) July 23, 2024