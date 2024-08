América es un equipo agrandado; ¡Que alguien les avise que su Bicampeonato ya pasó!

Si, al América de Jardine jugando a tope, le alcanza para pasarle por encima a toda la Liga MX. Incluso con su equipo B, pero cuando bajan el ritmo, cuando no quieren, cuando salen a caminar, se vuelve un equipo gris, opaco, aburrido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juegos Olímpicos: ¿Qué tiene la caja que le dan a las atletas medallistas en París 2024?

Yo no sé si los jugadores piensan que están en otro club y que, como ya ganaron 4 títulos en un año, ahora tienen derecho a bajar el ritmo, a jugar a medio gas o de plano salir a caminar, pero lo que se ha visto en esta temporada, no se lo puede permitir un equipo cuyo dueño, afición y los mismos jugadores repiten cada que tienen una cámara o micrófono enfrente: “AQUÍ SE JUEGA A GANAR TODO”.

¡EL BICAMPEÓN FUE GOLEADO!❌😱

…

Las Águilas caen ante los Blues en partido de carácter internacional.



🟡AMÉRICA 0-3 CHELSEA🔵 pic.twitter.com/Dbp4L0WvlQ — W Deportes (@deportesWRADIO) August 1, 2024

AMÉRICA FUE GOLEADO VS CHELSEA

Esta noche, más allá de que el peor Chelsea de todos, se puso serio después de dar vergüenza en toda su pretemporada, hubo futbolistas en América que le faltaron el respeto a la playera. No importa si es un amistoso. El salir a jugar de la forma en la que lo hizo Brian Rodríguez, Néstor Araujo, Diego Valdés o Richard Sánchez, es vergonzoso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Prisca Awiti gana medalla de plata en Judo para México en los Juegos Olímpicos París 2024

Lo de Néstor es por capacidad, está claro que lleva años jugando con nivel de liga de Ascenso. En el Celta tuvo momentos gratos pero hace dos años o tres que el tipo es de los peores centrales de toda la liga, y aún así juega y cobra bien en América.

BRIAN RODRÍGUEZ VS CHELSEA / Isaac Ortiz Ampliar

La displicencia con la que juegan Sánchez o Brian es desesperante. Uno no va nunca hacia adelante, camina, no presiona, no muerde, ya ni si quiera llega de atrás para poder pegarle como lo hacía antes. El Cachorro juega con cara de hueva y si, así se ve en la cancha. Y lo del Rayo es lo más ruin del equipo. Mucho baile, mucho caer bien, muy guapo en redes sociales, pero no te genera peligro nunca. Tuvo 3 mano a mano, los tres los perdió de forma infantil y los tres reclamó falta. Peor jugador no puede haber en un equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juegos olímpicos: Ramón Garrido hace historia en el bádminton mexicano

Y para el segundo tiempo, cuando había que ponerle corazón, sangre, correr, tirar una patada o al menos evitar la goleada, Diego Valdés entró a caminar. A querer tirar dos lujos y cuando Jardine quiso jugar a la contra, el chileno decidió que él iba a jugar a 10km por hora.

DIEGO VALDÉS VS CHELSEA / Isaac Ortiz Ampliar

¿QUÉ LE PASA AL AMÉRICA? ¡EL BICAMPEÓN SE CONFORMA!

Insisto, más allá de que haya sido un amistoso, hay actitudes, no de hoy, sino desde el juego en San Luis, que dan la impresión de que está versión del América vs sobrada a todos lados. Alguien les tiene que avisar que ya no se celebran más sus títulos, que metan un poco el acelerador o si no, les voy a Spoilear lo que va a pasar en el semestre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: París 2024: Francia reporta actos vandálicos contra líneas de telecomunicaciones durante los Juegos Olímpicos

Fracaso en la Leagues Cup y Cruz Azul les va meter de tres para arriba. Y no, no es culpa de André Jardine. Ni de Javairo, ni Malagón, ni de Fidalgo (Ni de Borja que hoy entró bien). Ellos son los únicos que se salvan. La culpa es del resto, soberbios, distraídos, influencers, estrellitas, que en 6 partidos, le faltaron el respeto a lo que el club predica: ACÁ SE DEBE GANAR TODO.