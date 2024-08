Marco Verde: ¿Cuánto dinero ganará por su medalla de plata en Juegos Olímpicos de Paris 2024?

Desde 1984 que un boxeador no ganaba medalla de plata dentro de unos Juegos Olímpicos, en este momento lo ganó Héctor López Colín siendo subcampeón de la justa veraniega, sin embargo, Marco Verde vuelve a hacer historia al poner a México dentro de un podio una vez con la medalla de plata.

No obstante, Marco, a pesar de no hacerse de la presea dorada, la plata le representa un buen trabajo realizado dentro de Juegos Olímpicos, y no solo eso, sino también por los apoyos económicos que obtendrá tras su participación en el evento más grande de deporte que hay en el mundo.

Los aportes económicos representan un apoyo al atleta y sobre todo se dan, gracias a concretar una medalla ya sea de oro, plata o bronce; dinero que se otorga directamente al atleta mediante empresas privadas y el gobierno en cuestión. Por ello, Marco Verde al hacerse de la plata, tiene el beneficioso total al reconocerle no solo por el desempeño sino también con lo económico.

¿CUÁNTO DINERO GANARÁ MARCO VERDE POR SUS MEDALLAS EN JUEGOS OLÍMPICOS?