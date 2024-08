Ana Guevara tiene los días contados en la CONADE; un exjugador del América, su posible remplazo

Los Juegos Olímpicos de Paris 2024 llegaron a su fin y con esto podría haber algunos cambios en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pues ante los resultados poco efectivos que se han entregado, el puesto de Ana Gabriela Guevara estaría en riesgo e incluso, ya suenan nombres para ocupar su lugar.

En una edición más de Juicio Deportivo, Alberto Bernard y Gerardo Melín hablaron sobre la titular de la CONADE y los nombres que han surgido para tomar la dirección de la comisión, en los cuales destacan Moisés Muñoz y Rommel Pacheco. Y es que se estaría tomando la decisión de cambiar de gestión después de que México no cumpliera con las notas que se habían contemplado en la reciente justa veraniega.

“Se tenía presupuestada una cantidad de nueve medallas por lo menos para ir con el récord de el 68, eso yo lo escuché de Ana Guevara, esa fue la predicción y eso es le tiramos a ‘tal’. Si nos vamos con los números que son realmente lapidarios a veces, no se cumplió la meta, más allá de las tres platas que eso sí fue mucho mejor de Tokio, hoy no se cumple la meta, no se cumple el objetivo”, comentó Melín.

“También ya corrió el fin de semana sobre todo, corrió mucho la versión de que Ana Gabriela Guevara no va a seguir al frente del deporte de México. Se hablan de nombres nuevos. Para ocupar el lugar de Ana Gabriela Guevara, suena el nombre de Rommel Pacheco, ha sonado Moisés Muñoz. Rommel Pacheco este exclavadista que ya tiene vida política”, agregó Alberto Bernand.

ANA GABRIELA GUEVARA TIENE LOS DIAS CONTADOS EN LA CONADE

Por lo tanto, será cuestión de días para que se de a conocer el futuro del próximo titular de la CONADE, pues se deberá de tomar una gestión con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En lo que va en la era de Ana Guevara, desafortunadamente su labor ha sido criticada por la falta de apoyo a los atletas, retención de becas y los mismos deportistas se han ido fuertemente contra la titular.

¿CUÁNDO LLEGÓ ANA GABRIELA GUEVARA A LA CONADE?

La exvelocista tomó el cargo como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en diciembre de 2018, ante la Junta Directiva de la Secretaría de Educación Pública, que aprobó por unanimidad su nombramiento, en el salón Simón Bolívar del edificio central de la SEP.

Luego de tomar protesta, Guevara aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, le encargó marcar la diferencia en esta dependencia para transformar al deporte mexicano.