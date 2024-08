Ana Guevara contra las sirenas de Nado Artístico: Montaron una farsa y terminaron octavas porque no fue Rusia / Eyepix Group

Tras culminar los Juegos Olímpicos de Paris 2024, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara habló sobre la relación que tiene con el equipo de Natación Artística, quienes tuvieron que hacer todo lo posible para poder solventar sus viaje a la capital francesa.

La titular de la CONADE no se guardó nada y aseguró que no hay nada que arreglar con las atletas de Natación Artística, pues ellas se han encargado de obtener sus propios beneficios además de que aseguró que las sirenas mexicanas pudieron colocarse en el Mundial de Fukuoka debido a que no tuvieron a grandes rivales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hijo del Santo sorprende al quitarse la máscara en pleno programa: VIDEO

“Utilizaron la situación para tener beneficios, recuerdo la llamada con Arturo Elías y le dije que van a terminar en octavo o décimo, terminaron en el lugar donde terminaron porque no fue ni Rusia ni Bielorrusia, toda la farsa con la que simularon y nos llevaron a nosotros en el cuento, no hay nada que limar ni nada que explicar, nos toca, responsablemente, cuidar las arcas y hacer que el destino del recurso vaya correctamente”, declaró en entrevista con RÉCORD+.

LAS CONCLUSIONES DE ANA GABRIELA GUEVARA SOBRE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 🗣️



La titular de la CONADE reflexionó sobre lo ocurrido en París 2024:



“Falta esta garra. Tuvimos 29 finalistas. No se puede especular que con dinero se compra una medalla.” pic.twitter.com/yYyQfSvkhA — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 13, 2024

Por otra parte la exatleta desmintió a las sirenas mexicanas, quienes han acusado a la CONADE de no brindarles apoyo económico, por lo que Ana Guevara aseguró que sí les ha brindado su respectiva beca a todos los deportistas desde 2023.

“Aclarar que si se les siguió dando la beca por orden de un juez, mienten cuando dicen que no les dieron beca, si tienen beca, quieren seguir manchando y difamando, la beca la tienen desde finales del año pasado”, añadió.

Cabe mencionar que la titular de la CONADE aseguró que todos los atletas contaron con su beca debido a la orden de un juez, por lo que hizo hincapié en que el equipo de Natación Artística siempre ha tenido su apoyo, pues las atletas en varias ocasiones han declarado lo contrario.

En el mismo tema, respecto a la polémica que se ha generado con las Sirenas Mexicanas, Ana Guevara señaló a World Aquatics, como el principal problema de que los nadadores y clavadistas empezaran a dejar de tener cierto apoyo.

“Quien inició todo esto fue World Aquatics, ellos son los que iniciaron el proceso de que se truncara el apoyo para el equipo mexicano, toda vez que el comité estabilizador, que ha sido más desestabilizador, es ilegal, y no le podemos otorgar recursos al comité estabilizador, y por ende, al no haber federación, no hay cadena consecutiva para poderles dar los apoyos a los atletas, porque la regla dice que la petición tiene que llegar de la Federación”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ana Guevara tiene los días contados en la CONADE; un exjugador del América, su posible remplazo

¿CUÁNDO LLEGÓ ANA GABRIELA GUEVARA A LA CONADE?

La exvelocista tomó el cargo como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en diciembre de 2018, ante la Junta Directiva de la Secretaría de Educación Pública, que aprobó por unanimidad su nombramiento, en el salón Simón Bolívar del edificio central de la SEP.

Luego de tomar protesta, Guevara aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, le encargó marcar la diferencia en esta dependencia para transformar al deporte mexicano.