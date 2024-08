Lucha Brothers a WWE: Penta Zero M y Rey Fénix llegaron a un acuerdo y van directo al roster principal de la empresa

Desde su despunte en AAA hace unos años, su increíble participación en Lucha Underground y su paso por los independientes, Pentagón Jr. y Fénix se pusieron en el panorama de la Lucha Libre mexicana como una de las mejores parejas del pancracio. El público los pedía en cada función y su premio mayor llegó rápido, cuando fueron a AEW a conquistar el mundo con combates que pasarán a la historia.

No hay duda que hoy en día se convirtieron en dos de los máximos exponentes de la lucha mexicana en el planeta, en All Élite Wrestling parecían tener el mundo a sus pies, pero la gente no estaba del todo feliz, Pedía algo más, pedían un salto más a su carrera y aunque ellos mismos se habían negado en el pasado, hoy, parece que no hay vuelta atrás: Los Lucha Brothers, por fin llegarán a la WWE.

Penta Zero M y Rey Fénix, como ahora se les conoce, tienen todo acordado para que, en los próximos días, firmen su contrato con la empresa más grande de Lucha y entretenimiento en el planeta. Luego de varias semanas de rumores, los luchadores originarios del Estado de México, ya tuvieron contactor con los directivos de WWE y bajo la autorización de HHH y la gente de TKO, pronto estarán viajando a Orlando al Performance Center para, oficialmente, convertirse en superestrellas.

En la última semana, Penta ha tenido algunas apariciones en funciones independientes en el interior de la República Mexicana y en al menos dos de ellas, ha tomado el micrófono y sin confirmar la noticia, se ha despedido de la gente, de la afición, de los empresarios y de sus compañeros, que a W DEPORTES, varios de ellos han asegurado que tanto el 0M como Fénix, ya les avisaron de su llegada a la empresa norteamericana.

NO VAN A PASAR POR NXT

De acuerdo a fuentes cercanas a los dos luchadores mexicanos, parte del acuerdo con WWE es que no tendrían que pasar por NXT, la marca de desarrollo, donde preparan a futuras estrellas del elenco principal.

Tanto Pentagón como Fénix llegarán directo a algunas de las dos marcas, ya sea RAW los lunes o SMACK DOWN los viernes, donde en redes sociales ya se saborean las posibles rivalidades que puedan llegar a tener con las diferentes facciones que hoy están en esos rosters.

Lucha Brothers llegarán a WWE Ampliar

POSIBLE DEBUT EN NOVIEMBRE

De acuerdo a DaVon Lewis, experimentado streamer y youtuber de Wrestling en Estados Unidos, la WWE tiene tanta fe en la llegada de ambos luchadores, que pretende debutarlos este mismo año, incluso con alguna aparición especial en algún LEP o metiéndolos a alguna historia ya hecha, como la del Judgment Day, Damian Prist, Rhea Ripley y compañía.

Cabe señalar que, Pentagón estaba presupuestado para encabezar el cartel de Triplemanía en la CDMX, enfrentando al Vampiro Canadiense en la última lucha de su carrera, sin embargo, dada esta negociación, el 0M no fue anunciado por la AAA en su evento principal y aún no hay rival para que la leyenda se despide de los rings.

También estaban en los planes del CMLL para la función del 91 aniversario el próximo 13 de septiembre.