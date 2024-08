Checo Pérez, ¡No te rindas, cabrón!: El piloto habla sobre su nueva docuserie y su futuro en la Fórmula 1

¡No te rindas, cabrón! Es la nueva docuserie exclusiva de Sergio Pérez, la cual muestra la vida personal del tapatío, quien ha pasado por buenos momentos en la Fórmula 1 con la escudería de Red Bull. En entrevista con ´De estreno´, el tapatío habló sobre lo que le ha costado ser uno de los pilotos mexicanos en la Fórmula 1.

“El año pasado mucho porque fue un año de una montaña rusa todo el tiempo y al final pudimos salir adelante, entonces constantemente me exijo a mi mismo para valorar lo lejos que hemos llegado”, comentó el tapatío.

Para Checo Pérez no fue nada fácil llegar a ser un piloto profesional de la Fórmula 1, aunque siempre contó con el apoyo de su familia, para llegar al máximo circuito tuvo que pelar por su sueño armando su bólido con accesorios seminuevos y ahora goza de estar en una de las escuderías más destacadas.

“Al final cuando vives en este mundo al final te llegan mucho antes. Digamos que nada te sorprende, sabes lo que está pasando atrás de las cámaras, al final todo puede pasar en este mundo, es lo que he aprendido. Es un mundo que se maneja con muchos intereses y al final si hay interés de dos personas va a pasar”, comentó.

El coequipero de Max Verstappen se ha convertido en uno de los pilotos mexicanos más importantes en la historia de la Fórmula 1, por lo que Pérez habló sobre lo qué significa cargar con la presión que esto genera, tras ir dejando huella en este deporte.

“Al final lo he dado todo, en cada momento desde chico y creo que eso es lo que me tiene hoy en día aquí contra los mejores pilotos del mundo. Siempre desde muy chico supo lo difícil y lo duro que iba a ser y bueno, nunca me di por vencido y siempre estuve luchando para conseguir las metas y los objetivos”, indicó.

Checo Pérez está por culminar su contrato con Red Bull y hasta el momento no sabe cual será su futuro en la Fórmula 1; sin embargo, tiene claras sus prioridades y su retiro de las pistas sería antes de los 40 años, pues dentro de sus planes no está seguir los pasos del veterano Fernando Alonso.

“Este es mi último contrato. No tengo muchos años sin duda porque siempre lo he dicho que tengo un cierto límite, donde no me gustaría estar más aquí porque simplemente quiero ver a mis hijos crecer, quiero estar más tiempo con ellos. Entonces el estar en Fórmula 1 te quita absolutamente todo y tu vida se la entregas al cien por ciento porque no solo son las carreras, es la preparación que debes de tener, los compromisos, las preparaciones de carreras, los patrocinadores, entonces al final son 24 carreras al año, más simuladores, más compromisos con patrocinadores, entonces veo muy poco a mis hijos y soy muy consciente de que los años pasan, pero no estoy diciendo que me voy a retirar, pero digamos que voy a ser un Alonso que esté aquí a los 40″, apuntó.

¿DÓNDE VER ¡NO TE RINDAS, CABRÓN!?

La docuserie de Checo Pérez se lanzó el pasado 31 de julio y podrás verla a través de la plataforma digital de Disney+. El documental promete contar la vida del piloto mexicano, el cual aborda temas desde que empezó a luchar por su sueño y lo que ha conseguido hasta el momento en la Fórmula 1.