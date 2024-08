Ana Guevara: “Entre más me chingan, más me crezco”, sobre su gestión al frente de la CONADE

Ana Guevara: “Entre más me chingán, más me crezco”, sobre su gestión al frente de la CONADE

La gestión de Ana Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), ha sido muy criticada respecto a los pocos resultados que se han entregado en el deporte mexicano y porque la exatleta ha estado en el ojo del huracán por no apoyar a todos los deportistas por igual, pues los deportistas a veces no cuentan con los ingresos suficientes para realizar los viajes a sus competencias.

Sin embargo, a pesar de las críticas, Ana Guevara aseguró que está satisfecha con los resultados en lo que lleva como titular de la CONADE, pues aunque algunas preguntas han quedado en el aire al limitarse a dar explicaciones, la directiva aseguró que afronta de manera positiva cada uno de sus proyectos y mandó un duro mensaje para sus detractores.

“Hemos afrontado todas las batallas, estoy totalmente satisfecha del papel desempeñado por nuestro país en los Juegos Olímpicos, estoy agradecida con todos los integrantes que componen esta administración de la CONADE haciendo de cada momento de nuestro día a día diferentes hitos que nos han ido marcando y que mi parte competitiva no finaliza; ‘entre más me chingan, más me crezco’ y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo, y cuando pasó en 2019 que pensamos que teníamos que bajar la guardia fue todo lo contrario porque insisto, sigue siendo una mentira y sigo esperando que me traigan impreso lo que dicen y no lo han traído impreso “, comentó la titular de la CONADE en conferencia de prensa.

Y es que la exatleta también ha estado en la mira porque se le ha acusado por presuntas irregularidades con el manejo al presupuesto al interior de la institución deportiva, por lo que la propia titular de la CONADE desmintió que haya malos manejos. En dado caso de que sea verdad de lo que la acusan, aseguró que en su momento todo saldrá a la luz.

“No existe ninguna averiguación dentro de la Fiscalía, tampoco ningún expediente abierto en la Función Pública, por lo tanto, la pregunta a muchos de sus colegas (reporteros) de por qué no damos una postura es porque no podemos validar lo que es mentira y si es mentira, se va a quedar en una mentira, que el tiempo se encargue de contestárselas, mientras tanto nos ocupamos por dar resultados y tengo toda la satisfacción de decir ‘entregamos y cumplimos’”, añadió.

ANA GUEVARA VIAJÓ EN PRIMERA CLASE A LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARIS 2024

La titular de la CONADE se dio cita en los recientes Juegos Olímpicos de Paris 2024, pero en su regreso a México fue captada viajando en primera clase, lo cual inmediatamente desató comentarios sobre si esos gastos habían corrido por parte de la Comisión, pero la exatleta aseguró que todos los gatos fueron por su cuenta y explicó por qué viajó en un “asiento de primera”.

“En lo que va del sexenio nunca he solicitado gastos y tengo cheques porque administración de manera automática genera estos gastos y tengo cheques, donde he reintegrado gastos y justo porque una de las cosas que yo denuncié en su momento y que fue gracias a la transparencia fue encontrar facturas de los exdirectores de gastos bastante onerosos”, indicó.

“Detrás de los del avión también estuvo lo del restauran, y es lo mismo, este intento por querer desprestigiar y querer hacer ver lo que no es. Pueden solicitar con transparencia, no hay ningún gasto cargado a la institución, voy a hacer publica la factura pagada de mi bolsa. En el año 2006 tuve una lesión de lumbar y por prescripción médica el doctor me recomendó que todos los viajes mayores a cinco horas lo hiciera así (en primera clase) a costo de mi bolsa, pueden solicitar con transparencia, no está cargado a la institución”, apuntó.