Julio César Chávez se intentó suicidar; tiene un agujero en la cabeza

Uno de los grandes ídolos de México, dentro y fuera del deporte, es sin duda, Julio César Chávez, para michos, el mejor boxeador del país y uno de los mejores de toda la historia a nivel mundial. Su historia de vida es inigualable, la humildad y el carisma que le caracteriza lo hacen un ser único, pero a la vez, su pasado lleno de escándalos y excesos, lo persiguen hasta la fecha.

Para muestra, tal vez la historia más turbia que por fin se atrevió a contar el exboxeador en una charla con Latin Lover, donde reveló que se quiso quitar la vida en una ocasión, a tal grado que le dejo consecuencias físicas y se salvó por muy poco.

SE QUISO QUITAR LA VIDA

En la charla para el canal del Luchador, JCC contó como fueron los días en los que las drogas eran parte de su día a día, donde no recordaba cómo llegaba a casa, las mujeres y el dinero abundaban, pero en su vida, la soledad y tristeza habían llegado.

Un día, Julio tomó una pistola y se intentó disparar en la cabeza. Por azares del destino, las balas no salieron en dos ocasiones y en la tercera, que el disparo si explotó, su hermano lo salvó de la muerte:

“Ya estaba yo ahí parado a lado de la alberca y le jalé dos veces y por suerte nada, no salió nada. Al tercero que le jalé, sí salió, pero mi hermano me salvó. Había cerrado la casa para que nadie se metiera y él se saltó, no sé cómo le hizo y cuando disparé, él me salvó”, contó Chávez.

El Campeón también reveló que producto de ese balazo que le rosó el cráneo, tiene un gran agujero en la cabeza, que, hasta la fecha, sigue generándole problemas.

DURAS REVELACIONES DE SU HIJO

La leyenda mexicana se abrió del corazón y contó lo difícil que ha sido lidiar con los problemas de drogas de su hijo, Julio César Chávez Jr. el cual se ha expuesto públicamente en condiciones críticas y que incluso lo llegó a meterse en problemas legales serios.

“Lo de Julio fue muy duro porque la última vez que lo fui a ver, ya era un loquito. Ya me desconocía. Yo le decía ‘Soy tu papá, hijo’, pero no, ya no respondía. Ahí me culpé a mi, por dejarlo llegar tan lejos”, dijo Julio con la voz cortada entre lágrimas.

Aclaró que el Junior no usa estupefacientes o drogas sintéticas y que su única adicción son pastillas para bajar de peso, que si se toman en cantidades grandes, traen daños severos a la salud.

JULIO CÉSAR TIENE 15 AÑOS LIMPIO

En esa misma charla Chávez contó que ya este 2024 cumple 15 años limpio, sin alcohol ni drogas y por el contrario, su clínica de rehabilitación sigue creciendo y se dice agradecido de ahora, poder ayudar a las personas que están en situación de adicciones.

“Yo ya pagué, gracias a dios. En el programa hay un paso en el que te tienes que readaptar a la sociedad y resarcir el daño a toda la gente que lastimaste. Hoy estoy limpio y estoy tranquilo”.

Baja del Sol, es el nombre del centro de rehabilitación que ya tiene varios años en servicio y por sus pasillos han circulado decenas de personajes famosos, entre deportistas, política y la farándula. Los últimos y más sonados fueron el actor Rafael Amaya y actualmente, el luchador Shocker, el cual se quiso suicidad en un hotel de Oaxaca hace unos meses.