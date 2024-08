Javier Aguirre le baja el dedo a Santiago Giménez; Antes está Henry o Berterame

La Selección Mexicana comenzará una nueva era, otra vez de la mano de Javier Aguirre, que llega por tercera ocasión en medio de una crisis de resultados en el equipo nacional y con la misión de evitar el ridículo en tu propia Copa del Mundo del 2026. Para ello, necesitará gente de experiencia que de a poco, recupere la confianza en el aficionado.

Dentro de esos planes, está regresar a los olvidados que no fueron a Copa América. Henry Martín, Hirving Lozano y Raúl Jiménez, los principales. Lo cual, vuelve a poner a Santiago Giménez, en el ojo del huracán y con muchas dudas sobre si es él, el indicado para ser el titular del Tricolor.

El Bebote ha comenzado bien la temporada en Países Bajos con el Feyenoord. Lleva ya 4 goles en 3 partidos y no hay duda de que estará en los llamados para Canadá y Nueva Zelanda, pero el que sea llamado, no quiere decir que tenga un lugar seguro. De acuerdo a Paco Arredondo, colaborador de W DEPORTES, al Vasco no le gusta mucho Giménez y tendrá que remarle para hacerse de un puesto en su proyecto.

“El Chaquito no le convence al 100% a Javier. Va echar mano de Henry Martín. Aguirre quiere tener gente de peso y experiencia en su selección”, dijo el reportero del Tricolor en TUDN.

No es un secreto que Aguirre gusta de gente con bagaje, experiencia y temple para sacar adelante equipos en problemas de descenso, o en este caso, en crisis de futbol y buenos resultados. Ya lo hizo en 2002, cuando llevó a Gabriel Caballero al Mundial y en el 2010, cuando llamó a Cuauhtémoc Blanco, Guille Franco, Óscar Pérez o el Bofo Bautista, para lograr la clasificación a Sudáfrica.

Ahora, a 2 años del Mundial en México, Javier quiere apoyarse en los futbolistas que ya tiene rato en la Selección y más allá de las críticas, confía en ellos para empezar a corregir el camino. En este primer llamado, nombres como Raúl Jiménez o Julián Quiñones, serán los que encabecen la lista.

Santiago Giménez reconoce bajo rendimiento con la Selección Mexicana: “Me ha costado” / Omar Vega Ampliar

GERMÁN BERTERAME, CON MUCHAS CHANCES

Como los informamos desde el lunes en W DEPORTES, Paco Arredondo confirmó que, en la cabeza del DT nacional está el nombre de Germán Berterame, que en Monterrey no deja de hacer goles y que es del gusto, no solo de él mismo, sino de Duilio Davino, que fue quien lo ficho para Rayados.

“Me enfocaría más en el norte. Yo creo que la sorpresa de Javier Aguirre entrena en el Barrial, juega en Rayados y es un jugador que más allá de ser del gusto del Vasco, es un jugador que gusta a Duilio Davino. Germán Berterame tiene muchas chances de aparecer en la lista de la Selección”.

Por ahora, los nombres confirmados en ataque para el primer llamado de la pareja Aguirre- Márquez son Chucky Lozano, Henry Martín, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Santiago Giménez.