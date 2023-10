Cuauhtémoc Blanco quiere una serie de TV sobre su vida

El próximo 1 de octubre de 2024, Cuauhtémoc Blanco culminara su mandato como Gobernador del Estado de Morelos, por lo que el exjugador está dispuesto a contar el cómo fue su vida dentro de la política. Por lo que el exjugador del América estaría muy cerca de volver a las canchas del futbol o bien continuar con otro cargo.

Luego de que entre 2016 y 2018 fuera Alcalde de Cuernavaca, el exjugador del América descartó tomar el puesto como candidato de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, siga su vida o no dentro de la política, Cuauhtémoc Blanco tiene interés por realizar una serie en la que cuente el lado obscuro de la política.

“Un día voy a sacar una serie y voy a decir todas las porquerías que hay en la política, porque es una realidad en el país. Hay intereses muy propios de muchos políticos por eso el país está así”, expresó el Gobernador en entrevista con Mediotiempo.

Recientemente el histórico jugador de las Águilas quedó inmortalizado en el Salón de la Fama, quien tiene interés por seguir en el mundo del futbol y en dado caso de que se le presente la oportunidad de tener un proyecto deportivo, primero quiere llegar bien preparado y estaría contemplando realizar un viaje al viejo continente para formarse como Director Técnico.

“Todavía no sé. Si salgo de la política me gustaría irme a Europa a prepararme un mes y después regresar como entrenador, pero hasta el momento no lo he pensado. “Algún día regresaré al futbol como entrenador y ojalá Dios quiera me vaya bien como me fue de futbolista”, agregó.