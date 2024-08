Alejandra Valencia reporta que CONADE le bajó su beca tras ganar medalla de bronce en Paris 2024

En los Juegos Olímpicos de Paris 2024, la arquera Alejandra Valencia consiguió la medalla de bronce en tiro con arco por equipos; sin embargo, no todo fueron alegrías ya que a su regreso a México y tras reportar en la CONADE para firmar la documentación de su beca, la mexicana reportó que sufrió una reducción en el apoyo que les otorga la Comisión.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias”, escribió la arquera en su redes sociales.

La arquera dejó huella en la reciente justa veraniega junto a sus compañeras Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes consiguieron la primera medalla en la competencia de equipo en tiro con arco. Cabe mencionar que ante la denuncia que hizo la atleta, la CONADE comandada por Ana Guevara no se ha manifestado al momento.

Por otra parte, la arquera siguió compartiendo en redes sociales su molestia por la reducción de su beca, ya que el dinero lo tenía contemplado para pagar a su equipo de preparación con el que contó en los Juegos Olímpicos 2024: “Y aunque me bajen la beca debo de seguir pagando a mi preparador físico y psicóloga para seguir mejorando”, escribió en Instagram.

¿CUÁNTO LE DESCONTARON DE SU BECA A ALEJANDRA VALENCIA?

Tras manifestarse en las redes sociales, la arquera habló con Caliente TV sobre la sorpresa que se llevó respecto a la reducción de su beca, pues al hacer los trámites para el siguiente año fue que se enteró de esta sorpresa.

“Ellos se rigen con las reglas oficiales, que vienen de Hacienda y según la tabulación que les mandan, me tienen que bajar beca. Traigo el coraje porque tengo que pagar mi preparador físico, mi psicóloga; tengo que conseguir lo que son suplementos, las medicinas. Y me recortan la beca. Son como 30″, explicó la arquera.