Carlos Reinoso tunde a Chucky Lozano: ‘No es convocado a Selección Mexicana por mamila’

El nuevo entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre está cerca de dar a conocer su primera convocatoria para continuar con el proceso Mundialista 2026.

Aunque todavía no se sabe qué jugadores serán los elegidos para quedar bajo las órdenes del Vasco Aguirre para la Fecha FIFA del mes de septiembre, el exjugador Carlos Reinoso habló sobre la ausencia de Hirving Lozano en la convocatoria del Tricolor y culpo al ego del jugador del PSV Eindhoven de que ya no sea considerado.

“Cada quien tiene su opinión del futbol, usted la suya, el Ruso, mi querido Aldo y un servidor. El Chucky yo creo que no lo llaman por mamila, pero, ¿hay algún jugador mejor que el Chucky en esa posición?”, comentó Reinoso en Línea de 4.

En este mismo debate, Damián Zamogilny también habló sobre el cuestionamiento del exjugador chileno y también se expresó sobre la posibilidad que tiene el canterano de Pachuca de quedarse fuera del llamado de Javier Aguirre.

“Está peleado, la llegada de (Julián) Quiñones a Selección me parece que sí desplazó al Chucky, sin rendir todavía lo que creo puede hacer y ahí el Chino Huerta es otra de las posibilidades interesantes que me parece viene haciéndolo bien, no se ha afianzado en Selección pero es una buena opción y Lozano creo que no está en el nivel que algún momento tuvo”, mencionó Zamogilny.

