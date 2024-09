André Jardine sobre goleada vs Cruz Azul: “Estamos viviendo nuestro peor momento en América”

América fue goleado frente a Cruz Azul dentro de la Fecha 6 del Apertura 2024 por marcador de 4-1, y pasó vergüenza en el Estadio Ciudad de los Deportes, sin embargo, el estratega brasileño, André Jardine, dio la cara y habló sobre lo sucedido en el partido considerándolo el Clásico Joven como el ‘peor momento por el que viven los Azulcremas’.

“Por el partido de hoy, pedirles disculpas, en nombre de todo el grupo, porque sabemos la grandeza del club, sabemos dónde estamos parados. Es un resultado que nos da vergüenza a todos, sin duda. Pero el torneo está en el inicio, la verdad, aún está en el inicio. Creo que estamos pagando un poco la contra de varios aspectos, de lesiones, de tener una pretemporada corta, de estar jugando dos finales consecutivas, los dos títulos nos están exigiendo al límite. Entonces, creo que es un sumatorio, pero hablar de esto ahora parece que estás colocando excusas”, declaró André Jardine en conferencia de prensa post Clásico Joven.

Asimismo, el técnico carioca hizo énfasis en el Bicampeonato, al declarar que no fue fácil poder ser campeón y liderar dos torneos consecutivos, haciendo la comparativa que hoy por hoy las Águilas se enfrentan ante rivales que llegan a tener planteles competitivos como Cruz Azul.

“Vivimos varios buenos momentos, algunos pocos momentos malos, y tal vez este sea el peor momento que estamos viviendo por la secuencia, pero el fútbol es así. Yo hablé un par de veces a nuestro grupo, después de algunas victorias importantes, yo me refería a ellos, que hay que valorar los momentos buenos, la secuencia de victorias, el récord de puntos que hicimos, los dos lideratos que hicimos, yo me recuerdo de hablar más de una vez de que parece fácil, pero no lo es”, concretó Jardine.

Además, tocó el tema de Julián Quiñones a la pregunta: ¿Extrañan al jugador?, a lo que finalmente contestó que en su momento era un jugador importante pero ahora tiene que voltear a ver alternativas que pueden llegar a ser importantes en el conjunto de Coapa de cara a próximos encuentros.

“En este momento, dos salidas importantes que para mí cambian un poco el funcionamiento, que es la salida de Quiñones, que ya está, es definitivo, y es importante, quien entra hoy es Brian (Rodríguez), pero no solamente Brian, puede ser cualquier otro jugador del elenco asumir este rol y dar la contundencia que Quiñones nos daba, y Zendejas. Yo lamento mucho también la baja de Zendejas, ahí por lesión, porque Zendejas es un jugador clave para la forma que jugamos, la intensidad que tiene puede jugar por banda, por dentro, entonces estas pérdidas hay que encontrarnos una solución”, selló el técnico brasileño.

