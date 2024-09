Alex Padilla sigue sin creer su llamado a la Selección Mexicana; “No estoy viviendo una realidad”

A sus 21 años de edad, el portero Alex Padilla todavía no le cae el veinte de que ya es parte de la Selección Mexicana, quien recibió su primer llamado en la nueva de era de Javier Aguirre para seguir con el proceso mundialista en la fecha FIFA del mes de septiembre.

“Cuando me entero que soy seleccionadocon la mayor para mí es... pues no me lo creo, pienso que no es real, no estoy viviendo una realidad, es el sueño que llevo persiguiendo desde hace muchos años, mucho trabajo de por medio, muchos momentos pues no tan buenos. Y pues el futbol me da esta oportunidad, la selección me da esta oportunidad y aprovechar al máximo”, comentó en entrevista para MiSelecciónMX.

“Como va todo muy rápido como tenemos partidos cada tres días y de repente a las dos semanas de debutar estoy en México, pues todavía no soy del todo consciente de todo lo que esté viviendo ahora mismo. Los tres vamos a estar preparados y al que le toque, va a dar el máximo por este país y nosotros vamos a estar preparados para en cualquier momento ayudar al equipo”, agregó.

Por otra parte, el guardameta del Athletic Club de España aseguró que le tiene amor a México a pesar de que la mayor parte de su vida la ha pasado en el viejo continente, pues a los siete años de edad sus padres decidieron volver a Zarautz, Guipúzcoa.

Los recuerdos que tengo son mis familiares, el sentimiento que desde el pequeño me ha inculcado, el sentir que soy mexicano porque yo soy mexicano, luchar por este este escudo, por este país, dejarlo lo más alto posible. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que he estoy recibiendo desde el día uno y que yo lo voy a dar todo por este país, que vamos a ir juntos a por todos estos nuevos retos”, apuntó.

¿QUIÉN ES EL PORTERO ALEX PADILLA?

Alex Padilla nació el 1 de septiembre de 2003 en Zarautz, Guipúzcoa, pero tiene nacionalidad mexicana ya que su madre nació en territorio azteca.

Con apenas tres meses de nacido, llegó con sus papás a Camargo, Chihuahua, donde vivió hasta los siete años de edad. Posteriormente, emigraron al viejo continente, ya instalado empezó a practicar futbol con el Zarautz KE. En el 2019 se unió a las filas del Athletic Club.

Luego de pelear por la titularidad, en el verano de 2024, Valverde le dio la oportunidad de ser parte del once inicial, tras las lesiones de Unai Simón y Agirrezabala. Su debut en primera división fue en agosto de este año ante el Getafe.

En Selección Nacional tiene experiencia con la Roja, donde militó en las categorías inferiores Sub 19. Con el Tricolor ha sido parte de la Sub 23, con la Selección Mayor fue convocado por Jaime Lozano para el partido amistoso ante ante Bolivia.