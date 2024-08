Andrés Lllini y Javier Aguirre ya analizan a los jugadores juveniles para la Selección Mexicana

Ante el reciente triunfo que obtuvo la Selección Mexicana Sub 20 en el Premundial al derrotar a Estados Unidos y con esto amarrar su boleto al Mundial de Chile 2025, Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales Menores habló sobre el voto de confianza que le dio al estratega Eduardo Arce para dirigir a dicha categoría, pues cuenta con técnicos más experimentados como Alfredo Tena, Carlos Cariño o el ‘Gringo’ Castro.

“La Elección de Eduardo es que yo siempre he estado convencido que para dirigir fuerzas básicas hay diferentes perfiles. Está el que en está edad tan difícil de los 19, 20 años tiene la capacidad de haber dirigido en Primera División y conocer qué le hace falta al jugador cuando llega ahí y también al revés elegirlos para que suban. Entonces, Lalo empezó conmigo en Pumas dirigiendo tercera división cuando yo era director de básicas, conocía su carácter y pensé que era el ideal cuando se lo presenté a Ivar Sisniega para su aprobación final por estas características, el manejo de estos jugadores que están ahí en Primera División que van al banco que todavía no están definidos en qué, necesitan un trato especial para sacarle el rendimiento. Nosotros en las selecciones necesitamos rendimiento”, comentó en entrevista con As en W.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fallece exfutbolista Jorge Rodríguez a los 56 años, legendario de la Selección Mexicana

Por otra parte, el exentrenador de Necaxa habló sobre la poca competencia interna que actualmente hay en la Selección Mexicana, por lo que se ha enfocado en cambiar las estrategias para poder consolidar a los equipos y se puedan ampliar las opciones para que los entrenadores tengan de dónde elegir y evitar las zonas de confort .

“La primera decisión que tomo hace un año y dos meses es de que iba a abrir el scouting de juveniles a todos lados donde hubiera un mexicano lo iba a traer. La primera opción yo digo que no hay proceso de formación de que no tenga éxito si no hay scouting, para mi el scouting es la base de todo proyecto. Lo primero que hice para generar la competencia interna y sacarle al jugador mexicano de los equipos de Liga MX, voy a ir a los 15 años, después a los 17 y después voy a ir a los 20; abrimos un mundo nuevo de jugadores, empezamos a trae jugadores mexicanos que fuimos descubriendo todos los cuerpos técnicos. No somos formadores de futbolistas, no somos un club, nosotros lo que le damos a la selección es una competencia internacional para potenciar al futbolista”, agregó.

#Sub20 | ¡ESTAMOS EN EL MUNDIAL! 🎟️🏆



Avanzamos a Semifinales del Campeonato de Concacaf y conseguimos el boleto la Copa del Mundo Sub-20 de 🇨🇱 2025. 🔥🙌🏼



Todos los detalles de nuestro triunfo: https://t.co/PqLDIwWI86 📰✍🏼 pic.twitter.com/b3lLGAowGn — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 1, 2024

Respecto a la reciente llegada de Javier Aguirre como director técnico de la Selección Mexicana y su auxiliar Rafa Márquez, Lillini aseguró que ya tuvo pláticas con el ‘Vasco’, en las que ya empezaron a analizar las opciones de los juveniles que podrían ser parte del proceso mundialista 2026, ya que el nuevo timonel no pondrá excusas en la edad de los jugadores, sino que que se basará en su nivel futbolístico.

“Con Rafa no he hablado porque cuando él llegó yo estaba en el Premundial, solo me pidió partidos de la Sub 20 en este Mundial. Con Javier sí, repasamos los mapas de 23, 20 y de jugadores que yo puse sobre la mesa. Él me dejó muy claro que la edad no importa, que jugador que juega muy bien, jugador que tiene que jugar, ante eso él me hizo preguntas especificas sobre el rendimiento de algunos jugadores, sobre la posición que llama más entre los futbolistas, hemos estado bastante tiempo en desgranar a cada uno de los jugadores que él tiene pensado”, apuntó.

Mentalidad 🔝🫡



El honor de México se debe llevar en alto todos los días.



Javier Aguirre lo sabe muy bien. pic.twitter.com/yLQFlfKV5w — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 3, 2024