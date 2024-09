Sinha y la nueva era del Vasco Aguirre: “Uno siempre quiere que le vaya bien a la Selección Mexicana, que representemos dignamente al país”

Javier Aguirre comienza su tercera etapa como entrenador de la Selección Mexicana, Antonio Naelson Sinha, un digno representante del futbol mexicano habló sobre este nuevo proceso de cara a la Copa del Mundo 2026.

“Uno siempre quiere que a la Selección le vaya bien, que representemos dignamente al país y que seamos una selección de respeto a nivel a mundial es lo que todos queremos. Uno le desea lo mejor al Vasco, a Rafa, que los que tuvimos la oportunidad de estar con Rafa mucho tiempo y sabemos la persona y lo profesional que es”, comentó el exjugador en entrevista para W Deportes.

Por otra parte, el referente de los Diablos del Toluca habló sobre la identidad que ha ido perdiendo el combinado azteca, por lo que espera que pronto se pueda hacer un análisis y le hagan entender a los jugadores que deben de dejar todo dentro del terreno de juego.

“Solo uno pide que cuando estén allá no solamente ellos, sino los jugadores que volvamos a tener esta identidad que tengamos el respeto por la Selección que sea un privilegio estar ahí. No sé, ellos sabrán, ellos son los que han estado ahí, son los que conviven, me parece que cada quien debe de hacer un análisis para entender que si no priorizamos la cancha, seguiremos igual”, comentó.

Finalmente, respecto al proceso mundialista que se ha llevado, en el que ya pasaron dos entrenadores técnicos, tras el fracaso que tuvo Gerardo Martino en la Copa del Mundo de Qatar 2022: Jimmy Lozano y actualmente Javier Aguirre, Sinha habló sobre el trabajo a nivel directivo al interior de la Selección Mexicana.

“Los resultados dicen que no. Yo no estoy en el día a día para saber qué decisiones toman, pero los resultados obviamente es muy claro y dicen que no es lo que todos queremos. No voy a juzgar y a decir si se están haciendo bien su trabajo, eso es un foro donde ellos se reúnen y toman las decisiones que van a tener que replantear para que salga lo mejor, es muy difícil hablar desde afuera”, apuntó.

