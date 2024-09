Batista perdió sus músculos; así luce ahora la estrella de la WWE

Dave Bautista, conocido en el mundo del cine y dentro del ring de la WWE como Batista, se ha vuelto tendencia por su cambio físico radical.

The Animal sorprendió a sus fans cuando apareció en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde presentó su última película, The Last Showgirl, con un cambio importante en su físico.

Dave tenía uno de los cuerpos más en forma dentro del entretenimiento en Estados Unidos, midiendo casi dos metros y ha llegado a pesar 132 kilos para la WWE siendo uno de los luchadores más musculosos, pero ahora el actor de 55 años luce un aspecto físico delgado.

Hubo muchas especulaciones del cambio, que si era por una enfermedad, pero en realidad el motivo de que haya bajado casi 25 kilos en menos de un año es porque quiere dejar atrás su imagen musculosa para explorar nuevos papeles dentro del cine.

“El músculo pesa más que la grasa y he perdido mucho músculo, pero ahora me siento mejor, más cómodo. Estaba teniendo problemas con algunas escenas que ya no podía realizar por el exceso de kilos, pero ahora que me los he quitado de encima estoy mejor. Eso sí, prefiero perder músculo del abdomen que de los pectorales”, declaró Batista sobre su cambio físico.

En la WWE, ganó 10 títulos y dos Royal Rumble, incluido el WWE Championship dos veces y el World Heavyweight Championship en cuatro ocasiones. Recordemos que Batista dejó la WWE en el 2010 para seguir los pasos de The Rock y comenzar una carrera como actor en Hollywood, después de un tiempo se les unió John Cena.

Batista llegó a pesar 140 kilos Ampliar

El exluchador estuvo apunto de quedar en quiebra antes de obtener el papel de Drax en Los Guardianes de la Galaxia para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel, en donde ha estado en seis de sus películas.

Batista ya ha participado en varias películas además de Marvel, como dentro de las sagas de 007, Dune y Blade Runner.