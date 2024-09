Guillermo Ochoa avisa a todos: Quiero estar en el Mundial 2026

Guillermo Ochoa en su presentación con el equipo de Portugal AVS y aseguró que, a pesar de su edad, aún “tiene mucho que aportar”, y quiere llegar al mundial a pesar de aún no haber sido convocado por Javier Aguirre con la Selección Mexicana.

Memo Ochoa con 39 años no fue convocado con el Tri desde marzo cuando México cayó en la Nations League ante Estados Unidos. Sin embargo, no pierda la esperanza de volver a representar a su nación.

A pesar de que tuvo diversas ofertas de otras ligas, al final el arquero optó por el balompié portugués, ya que elementos como Héctor Herrera o Raúl Jiménez jugadores que estuvieron en Europa, siempre le hablaron del muy buen nivel de la nación.

“Escuché muchas cosas buenas sobre Portugal y mi motivación es seguir explorando nuevos horizontes, con el objetivo de estar en el próximo Mundial. Creo que, incluso a mi edad, todavía puedo aportar mucho al equipo, tanto física como mentalmente”, dijo Ochoa.

TAMBIÉN PUEDES LEER: César Arturo Ramos se va de la Liga MX y va a pitar a Japón

AVS, fue la mejor opción para seguir motivando y conocer una liga nueva.

“Es la primera vez que estoy en Portugal, una liga que siempre me ha cautivado. La invitación para venir a AVS llegó a través de mis representantes. Hablé con el director deportivo, quien me presentó el proyecto y pronto me di cuenta de que era algo nuevo, un equipo con mucho potencial, que mezcla experiencia y juventud. Era la mejor opción del mercado” agregó.

Ochoa ha sido convocado y jugado en cinco mundiales y dos Juegos Olímpicos, los de Atenas 2004 donde no jugó pero fue convocado y obtuvo el bronce de Tokio 2020.

Los mundiales en los que ha estado:

Alemania 2006 como tercer portero

como tercer portero Sudáfrica 2010 como segundo portero

como segundo portero Brasil 2014 como portero titular

como portero titular Rusia 2018 portero titular

portero titular Qatar 2022 portero titular

Memo al igual que Cristiano Ronaldo tiene 39 años y Lionel Messi 37 años y son los únicos jugadores que podrían llegar a alcanzar seis mundiales disputados, si las condiciones se dan para que los tres lleguen.

¿LO QUIEREN FUERA?… VAN A TENER QUE SOPORTAR 😅

…

Guillermo Ochoa advierte que aún no ha renunciado a la selección y avisa: "QUIERO ESTAR EN EL MUNDIAL” 🇲🇽⚽️😍



Malagón, Padilla y Tala. Esperen un poquito 👀 pic.twitter.com/8mMts66VYc — W Deportes (@deportesWRADIO) September 10, 2024

¿CUÁNDO DEBUTA GUILLERMO OCHOA EN EL AVS

Luego de 4 jornadas en la Primeira Liga de Portugal, el AVS marcha en la posición 11 con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas.

Cabe señalar que esta es la primera temporada en Primera División, del nuevo club de Paco Memo, que se fundó apenas hace un año.

Luego del parón por la Fecha FIFA, el AVS Dos Aves vuelve a la actividad este sábado 14 de septiembre de local ante el Río Ave, aunque es complicado que el mexicano vea acción en dicho juego y su debut se guarde nada más y nada menos que en la visita ante el Sporting de Lisboa de visita, que será el 22 de septiembre.