Jorge Campos en pláticas para llegar a Pumas; no llegaría solo para salvar a la UNAM

El Apertura 2024 no ha sido el esperado en Pumas. El proyecto de Gustavo Lema ha venido a menos, fracasó en la Leagues Cup y en Liga MX, aunque vienen de ganar en casa ante Puebla, el funcionamiento y el futuro inmediato no pintan muy bien para el equipo de El Pedregal.

Y aunque sí, los tres puntos ante La Franja calmaron un poco las aguas, en el fondo la tensión no para en Universidad Nacional y son días importantes en lo que la directiva deberá tomar decisiones importantes, para lo que resta de este torneo y para el arranque del 2025.

En horas recientes, el nombre de Nicolás Larcamón ha sonado fuerte en la órbita de Universidad. El técnico argentino que brilló con Puebla y León, ahora está sin equipo y es el número 1 en caso de que Lema no siga.

Sin embargo, del otro lado de la mesa en el Patronato, hay un plan B, que no solo sacudiría todo el fútbol mexicano, sino que volvería a ilusionar a la afición, por el nombre del protagonista de la historia.

JORGE CAMPOS ALZÓ LA MANO PARA TOMAR A PUMAS

A pesar de que como analista de TV Azteca, personaje importante en eventos FIFA Y como empresario le va más que bien, Jorge Campos lleva tiempo ya queriendo entrar al fútbol mexicano. Hace poco levantó la voz para ayudar a la Selección Mexicana y ahora pide una oportunidad en sus queridos Pumas.

De acuerdo a fuentes cercanas a Pumas, hace poco tiempo, el Brody le expresó abiertamente a los dirigentes de la UNAM su deseo de involucrarse con el primer equipo en la Liga MX.

Ya sea como DT, donde no tiene experiencia como encargado de un proyecto, pero es de todos sabido su nexo con Ricardo La Volpe y su etapa como auxiliar de la Selección, o como directivo, donde ha ideado un plan para llevar a la U a los primeros planos del fútbol mexicano.

Campos quiere formar un grupo de exjugadores y leyendas de Pumas, para que, juntos, puedan tomar las mejores decisiones y de a poco empezar a hacer al club un protagonista más de la liga.

En la baraja, hay nombres como el Capi, Joaquín Beltrán, Claudio Suárez, Mariano Trujillo, Guillermo Vázquez y David Patiño, que están dispuestos a volver al equipo de sus amores, todos ellos, con bastas credenciales.

Aunque no es un hecho que él vaya a ser el técnico de este proyecto, a Jorge las ganas de dirigir no se le quitan desde hace ya varios años, sin embargo, debido a otros temas personales, no se ha animado.

Jorge Campos: “Estamos hundiendo nuestro futbol y no nos damos cuenta” Ampliar

¿Y GUSTAVO LEMA?

Desde la semana pasada, se ha manejado que Gustavo Lema está en la cuerda floja. Hoy en día son octavos de la clasificación, pero más allá de los puntos, la forma de juego, a pesar de la gran inversión que le han hecho al primer equipo, no han gustado del todo y no ven posibilidades de pelear por ser Campeón.

Lo cierto es que en Cantera, sí analizan plan B. Larcamón el más fuerte, Jaime Lozano Para enero o esta último, el plan de salvación de las leyendas de Universidad Nacional.