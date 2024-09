André Jardine critica la Regla 20/11: ‘No estamos aquí para formar jugadores para la Selección Mexicana’

En conferencia de prensa el entrenador del América, André Jardine habló sobre la implementación de la Regla de Menores en la Liga MX, la cual tiene como finalidad potenciar a los jugadores menores de 23 años y en un futuro el futbol mexicano tenga más opciones para ser llamados a defender la camiseta de la Selección Mexicana.

Todo los equipos del máximo circuito deben de cumplir minutos jugados con elementos de su plantillas menores de 23 años, y aunque las Águilas no tendrían problema en cumplir con este nuevo reglamento, el estratega azulcremas criticó la formación de jugadores e hizo referencia a la Selección Mexicana.

“Pensaría ese tema, no me parece muy justo, para algunos clubes no será un dolor de cabeza y a otros nos ocupa. Aquí defendemos los intereses de América, con respeto a la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la Selección, somos uno de los que más convoca jugadores para Selección, pero llevar jugadores a la Selección no puede ser prioridad para una liga, no me parece correcto, pero nos adaptamos para cumplir con este tema”, indicó.

El recibo brasileño reconoció que cuenta con un plantel muy completo y sin problema alguno tiene definidos a los jugadores que les ayudarán a cumplir con la Regla de Menores, pero aseguró que es un desafío muy grande.

“Este tema es un desafío bastante grande, no para todos, porque hay clubes que cuentan con muchos jóvenes en su plantel y pasa a ser algo natural. Los grandes, con más plantel, tienen un desafío grande. Dagoberto (Espinoza) va a sumar muchos minutos, Ramón suma algunos y Miguel (Ramírez), son los principales jóvenes que nos dan minutos. Tenemos jóvenes importantes, pero con un plantel como el que tenemos, es desafiante encontrar espacios porque los jugadores de jerarquía quieren jugar todos”, agregó.