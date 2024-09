Luis Malagón elogia a Memo Ochoa “Somos amigos, no hay rivalidad hay una gran relación”

Luis Ángel Malagón portero de las Águilas del América y de la selección mexicana dio una entrevista en exclusiva con Claro Sports en W Radio, donde habló sobre momentos clave de su trayectoria, la actualidad con el América y la relación que tiene con Guillermo Ochoa.

El actual portero llegó al club bicampeón en el 2023, después de estar en el Necaxa, como suplente para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El arquero está en su mejor momento como jugador y expresó su gratitud y satisfacción al poder representar y portar la camiseta de las águilas.

“Me siento muy afortunado y siempre lo he dicho, es una bendición poder portar este escudo. Como siempre, agradecido con mis equipos anteriores porque yo creo que sin ellos no hubiera o no estaría en este lado. Entonces, contento con lo que se ha dado, han sido dos títulos importantes, pero bueno, creo que eso queda en el pasado. Hoy día estamos en una etapa difícil, pero creo que el equipo está otra vez unido y estoy contento por lo que vivo en lo personal, pero siempre con ganas de trascender, de ir por más y deseando que siempre haya mucho éxito aquí en América”. - Comentó Malagón.

Después de la temporada pasada donde el club azulcrema salió campeón, el inicio del Apertura 2024, “ha sido complicado debido a las bajas de jugadores que han tenido como la de Alejandro Zendejas” declaró el arquero.

Malagón con el Ámerica en el Apertura 2024 Liga MX

El América hoy en día

Después de la temporada pasada donde el club azulcrema salió campeón, el inicio del Apertura 2024, ha sido complicado debido a las bajas que ha tenido el equipo y el mismo portero lo dijo en la entrevista, sin embargo, confía en la capacidad del equipo para sobreponerse:

“Yo creo que el tema de las lesiones, quieras o no, han sido bajas importantes: Igor, Sebas, Isra, Zendejas, creo que tenemos un plantel muy competitivo. Ojalá estuvieran todos, porque yo sé que, al final del día, cuando más está el plantel, es más difícil para el profe decidir quién entra a jugar. Creo que todo es parte de la vida, siempre te vas a encontrar con cosas buenas y malas, y eso al final del día hace que uno como persona quiera salir adelante y dar lo mejor de sí mismo. Hay muchas cosas, con ganas de ir por más. Yo creo que hemos creado una familia y eso al final del día fue la parte importante en los títulos que ganamos. Y pues nada, ojalá siempre exista ese buen ánimo, ese buen ambiente laboral del que todos jalamos parejo para que todo vaya en ascenso.”

Después de un inicio difícil, el equipo ha mejorado su rendimiento, recientemente venciendo a Chivas en el Clásico Nacional, lo que marcó un momento importante en su recuperación, por lo que con ese triunfo, el equipo llega a 9 puntos, ubicándose en la novena posición de la tabla general, lo que los pone en zona de clasificación para la liguilla.

Cuando se le preguntó sobre la importancia de ganar los clásicos, el arquero reflexionó, sobre cómo estos partidos pueden cambiar el ánimo del equipo y su impacto en la temporada.

“Yo creo que es importante ganar los clásicos, más cuando es tu rival directo. Lamentablemente, contra Cruz Azul no fue nuestro mejor partido, pero bueno, creo que todo sirve. A veces aprendes más de las malas que de las buenas. Y hoy día, como comentas, van dos victorias. Esperemos que el sábado sea la tercera. Después, el miércoles tenemos una final más, entonces creo que tenemos que ir paso a paso. Hoy día se vive un ambiente diferente. El equipo tiene ese anhelo por ir por más y creo que siempre estamos con una idea clara de lo que quiere el míster”- reflexiono.

Siguiendo el calendario de la liguilla, el equipo azulcrema tiene otros juegos por determinar y superar las exigencias que se les impone tanto a los jugadores como al gran equipo por seguir mejorando.

“Sí, es complicado a veces, porque dices: ‘Bueno, vienes de dos títulos.’ Pero creo que es un cúmulo de muchas cosas: tal vez el cansancio, la fatiga, las lesiones creo que sí fueron una parte importante, creo que este equipo siempre va a ser así. El exigirle es algo que el mismo dueño, nuestro patrón, siempre nos pide y yo creo que entre más te exijan, más quieres dar tu mejor versión. Estar ahí creo que siempre es importante. Ya cuando pruebas el éxito, deseas tanto ir por más. Entonces hay que trabajar siempre con humildad, sabiendo que cada vez la liga es más competitiva, más difícil, pero hay que ir paso a paso y tratar de buscar siempre cosas importantes con América”.

Un líder para la nación

En cuanto a su puesto como líder en su actual equipo y en su parte dentro de la selección mexicana, Malagón confesó cómo ha asumido esta responsabilidad y la importancia de mantener una relación cercana con sus compañeros.

“Yo creo que hay grandes referentes y capitanes en el equipo. Uno, desde su lugar, trata de dar lo mejor de sí mismo. En mi caso, con mis compañeros porteros, trato siempre de estar bien, de trabajar. Hoy día se incorporó un gran tipo como Cota, un ganador, alguien muy bueno, que siempre está ahí ayudándonos. También los jóvenes que están son grandes seres humanos, y creo que eso, al final del día, con el paso del tiempo y los partidos, todo se va acomodando.”

“En cuanto a la selección, hay mucho todavía por lo cual pelear, entonces voy a seguir trabajando desde donde me toque para poder seguir estando ahí. Pero hoy día, desde donde me toca estar trato de estar siempre con mis defensas, de llevar esa buena comunión con todos mis compañeros, porque sé que al final del día hay gente que se encarga de los manejos y de muchas cosas, pero yo siempre trato de ayudar en lo que se pueda”.

En cuanto a la selección mexicana y la competencia por la portería, Luis Ángel, destacó el talento tan grande entre todos los porteros y la relevancia de que exista competitividad en esa posición clave.

“Carlos Moreno, Acevedo, Pepe Hernández, Seba Jurado, te podría mencionar mil más, Alex Padilla. Creo que en esa parte es importante que exista lo que te decía, que haya competitividad porque te obliga a dar lo mejor de ti y te exige, te hace dar lo mejor de ti mismo. Entonces, creo que hay que ponerse en la difícil a los encargados que hoy tienen el manejo de la selección, y uno hay que trabajar, como te digo, desde donde nos toca estar. Hay que estar ahí, hay que dar resultados para poder seguir siendo tomados en cuenta en lo más bonito que yo creo que es la selección nacional”.

La relación que tiene con Memo Ochoa

Sobre su relación con Guillermo Ochoa, desmintió cualquier rumor de rivalidad y destacó la admiración, respeto mutuo y amistad que existe entre ambos.

“Es mi amigo, fuera de cancha es un tipo que admiro, que me ha ayudado bastante. A veces la gente cree que existe una rivalidad, pero en mi caso no. Obviamente, cada quien trata de destacar su trabajo de la mejor manera y eso es lo bonito de esto. Entonces, yo tengo una gran relación con él, es un tipo que quiero, que admiro, que es mi amigo, y que tengo el gusto de ver a los ojos sin ningún tema, de decirle las cosas como son y al final del día lo que representa para mí. Pero en el fútbol es otra cosa, y sabes que cada quien va a buscar su lugar como pueda. Entonces eso queda en otro término, pero mi relación con él, gracias a Dios, es muy grata y es algo que agradezco mucho.”

Al finalizar la entrevista Luis Ángel Malagón compartió su opinión sobre el trabajo de los entrenadores Javier Aguirre y Jaime Lozano, hablando sobre la experiencia que tienen y la capacidad para manejar situaciones difíciles.

“Yo creo que los dos técnicos fueron muy capaces. Creo que es gente que tiene experiencia europea. Jaime tenía también experiencia de Japón, gente muy inteligente, muy capaz, es gente que anhela, desea y busca siempre lo mejor para el país, y yo creo que eso es algo que se agradece. Simplemente eso, agradecer a las dos personas y a los cuerpos técnicos por siempre buscar lo mejor para los jugadores. Simplemente agradecido con cada cuerpo técnico por lo que han dado. Y hoy, ya con Javier, que es el jefe, tratar de siempre estar ahí, de dar resultados y bendiciones al cuerpo técnico, a Jaime y al profe Javier, y que su gente tenga mucho éxito y les vaya muy bien.”