América ya no quiere jugar en Ciudad de los Deportes, pero hay un gran problema que le impide irse

“La idea es jugar de local en Ciudad de los Deportes, por la cercanía y para no salir de la Ciudad de México. Vamos a ir viendo cómo va todo y analizaremos después más opciones”. Estas fueron las palabras de Santiago Baños en febrero, de visita en Claro en W. Hoy, la realidad de la nueva casa del América para sus partidos de local, dista mucho de lo que el dirigente esperaba.

Y es que más allá de que no se han ido de la CDMX, para la gente azulcrema, el no tener disponible el Estadio Azteca, le ha quitado las ganas de ir a la cancha a alertar a su equipo. Durante los juegos que han tenido en este semestre, las entradas han sido muy pobres, incluida la del Clásico ante Chivas, que se terminó llenando de última hora y con amplia mayoría del Rebaño.

Esta situación no solo ha preocupado a la gente en Coapa, sino que también les ha disgustado. No tanto por que el aficionado los ha abandonado a pesar de ser Bicampeones, sino por la incomodidad del inmueble, la cancha, las logísticas y otras cosas que no tienen cómodos ni a directivos ni jugadores, que ya levantaron la voz en días pasados.

Ante esta situación, las Águilas ya empiezan a pensar en el Plan B, que cómo es sabido, se trata de llevarse al equipo de gira y que juegue de local en diferentes ciudad de la República Mexicana y ahora ya hasta en Estados Unidos, con nuevos estatutos en el reglamento de la FIFA. Pero antes de hacer maletas y buscar nueva casa, el club debe solucionar un pequeño gran problema:

¿Y LOS ABONADOS? ¿QUÉ HARÁS CON ELLOS?

Si bien, América no es el equipo que más abonos tiene para sus temporadas, la popularidad de comprar los famosos derechos de apartado, sin habían ido en aumento en los últimos años en el Estadio Azteca. Es decir, comprar una credencia que garantizaba tu lugar en todos los juegos del club de local en temporada regular, liguilla, clásicos e hipotéticas finales. Es por ello que, con el buen paso de las Águilas, después de ganar dos títulos seguidos, la gente buscó en mayor número ser uno de los abonados, sin tomar en cuenta la mudanza de Santa Úrsula.

Hoy, al no estar a gusto en Ciudad de los deportes, el impedimento grande es justo ¿Qué hacer con toda esa gente que ya pagó por su abono en el presente ciclo? (24-25). El no jugar en la capital podría meter al equipo en un problema, no solo con su afición, sino hasta en temas legales, al no cumplir con lo que se le garantizó a los hinchas que compraron su credencial.

En la mente de los dirigentes, la primera opción es ir a Toluca, la sede más cercana a la CDMX, donde ya han jugado en alguna ocasión y ofrecer transporte a los abonados, compensando un poco el alejarlos de la ciudad

La segunda opción es ver qué tan complejo es regresarles parte del dinero que pagaron y de plano, llevarse al equipo de Jardine a jugar de local en Guadalajara, Toluca y Querétaro, las tres ciudades donde no solo tendrían llenos seguros, sino que son en estadio mucho más cómodos que donde actualmente juegan.

El clásico ante Pumas es un hecho que se juega en el inmueble de la Colonia Noche Buena, pero para los tres restantes de local, analizan las posibilidades antes mencionadas. Los Azulcremas cierran el campeonato regular recibiendo a Santos, Rayados y Pachuca.

AMÉRICA NO HA METIDO NI 60 MIL PERSONAS EN TODO EL SEMESTRE

Tomando en cuenta juegas de local del primer semestre del año, donde el Estadio Azteca tuvo entradas de 70 u 80 mil personas en un solo juego, para este Apertura 2024, las Águilas no han podido meter ni 60 mil sumando sus cuatro partidos en la actual temporada de Liga MX.

En total, entre Querétaro, Puebla, el Clásico con Chivas y ante Atlas en la jornada doble, los de amarillo solo acumulan 58 mil asistentes a sus juegos, siendo el encuentro ante los Gallos uno de los más bajos que se recuerden en su historia reciente, superando apenas los 9 mil aficionados.

