Santiago Baños y su gestión en América: “Yo no le llamaría equipo de época, no me gusta etiquetar pero la idea es tratar de sumar más títulos”

Santiago Baños y su gestión en América: “Yo no le llamaría de época, no me gusta etiquetar pero la idea es tratar de sumar más títulos”

Después de que América conquistara su campeonato número 15 ante Cruz Azul en este Clausura 2024, el presidente deportivo Santiago Baños habló en exclusiva con W Deportes sobre el reciente bicampeonato del primer equipo y la final a la que llegó el cuadro varonil ante Monterrey en este mismo certamen, así como las categorías inferiores.

“Las criticas hay que tomarlas muchas veces de quien vienen, la verdad son personas que no me conocen, entonces no las puedo tomar personal con el puesto con el trabajo, pero se trata de dar resultados. Como bien lo mencionas tenemos dos campeonatos seguidos, dos grandes torneos regulares siendo super líderes. Cuatro finales en la femenil, cinco finales seguidas en la Sub 19 femenil, el campeonato de la Sub 14, en fin felices por el club y por la afición que tenemos”, declaró.

Por otra parte, Baños habló sobre el gran trabajo que ha hecho el técnico André Jardine a tan solo dos torneos de estar al frente del equipo y justamente conseguir el bicampeonato y todo el trabajo que ha hecho la directiva azulcrema: “Hemos venido trabajando en el armado del equipo ya hace un tiempo y obviamente todo el mundo aporta en la parte de operaciones lideradas por Héctor González Iñarritu por la parte deportiva, por la parte de básicas. Somos muchos los que estamos involucrados en el caminar de este club y dando resultados afortunadamente”, señaló.

Respecto a que varios equipos están interesados por hacerse de los servicios de algunos de sus jugadores, Baños aseguró que después del bicampeonato y al ser un equipo es normal que volteen a ver a su talento, pero por el momento no hay nada definido ni por el propio Julián Quiñones, quien podría emigrar al futbol árabe.

“Sí, eso no es nuevo, por lo general cuando el América queda campeón vienen ofertas importantes y hoy la estamos viviendo, hay una oferta que ya es conocida por Julián (Quiñones) que todavía no se cierra nada, hemos ido avanzando, pero no hay nada escrito y la idea es reforzar al equipo y no desmantelarlo para seguir luchando para ser protagonistas en el torneo que viene y en la Leagues Cup”, indicó.

Hasta el momento no hay ninguna oferta por algún otro jugador del América, por lo tanto, solo sería el delantero Julián Quiñones quien ya tendría medio pie fuera de la institución azulcrema. Sin embargo, para Santiago Baños no cierra las puertas para escuchar propuestas por sus elementos, ya que desea que sigan creciendo a nivel profesional; mientras que en el caso de Igor Lichnosvsky sigue en duda su futuro en el cuadro azulcrema: “Eso todavía no lo decidimos, tenemos que hablar con la otra contraparte que es Tigres, entonces hay que ver qué pretenden ellos, qué pretende del jugador, en fin, hay que esperar y yo creo que un par de semanitas ya tendremos noticias”, señaló.

Finalmente, el presidente deportivo azulcrema evitó llamar al América un equipo de época, pues no le gusta poner etiquetas, pero tiene claro que su objetivo es seguir siendo el equipos más ganador de la Liga MX: “La idea es hacer un equipo que yo no le llamaría de época, no me gusta etiquetar pero la idea es tratar de sumar más títulos. En verano tenemos un torneo, luego arranca la Liga MX, ojalá que en un futuro cercano estemos levantando la 16″, concluyó.