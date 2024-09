El director técnico del Toluca Renato Paiva explota ante la regla de menores

En una rueda de prensa el técnico del Toluca, Renato Paiva explotó y no fue por la derrota de su equipo ante Santos (2-0), sino por ser cuestionado por la regla de menores de la Liga MX.

Sigue habiendo críticas contra la regla 20/11 de Liga MX que exige a los equipos a alinear jugadores menores de 20 años y 11 meses para sumar un total de mil minutos durante un torneo regular, por lo que, los clubes se ven forzados a recurrir a sus fuerzas básicas para cumplir con este reglamento.

Actualmente el Toluca marcha en el penúltimo lugar de la tabla de participación de menores de 23 años en el Apertura 2024, donde cada equipo debe cumplir al menos 1,000 minutos antes de que termine la fase regular, si no será acreedor a una sanción.

“No voy a poner jugadores solo por estar obligado, la responsabilidad es que Toluca gane y hoy no ganó”, comenzó diciendo Paiva para después soltar una polémica declaración, pero aclaró que “no estoy en contra de la regla”.

“Marcel Ruiz no necesitó minutos para jugar, Alexis Vega no necesitó… los buenos, los que trabajan, los que son serios, los que tienen buena base terminan por aparecer. Nosotros tenemos que trabajar con los que no son tan buenos, hay que trabajarlos, pero en la base, no es de hoy para mañana”.

Renato ofrece su ayuda

Antes de llegar al fútbol mexicano con León en el 2022, Paiva trabajó 18 años en las fuerzas básicas del Benfica, uno de los mayores exportadores de jugadores en Europa.

“En los últimos 10 años Benfica vendió 550 millones de euros en jugadores de la base, tardó 10 años para hacer eso, obvio que es más fácil que Renato apueste en una estructura que está bien trabajada y con tiempo”, explicó el club.

Además, les mandó un mensaje a la FMF y a la Liga MX: “Si quieren encontrar soluciones para el fútbol mexicano no es así, es mi opinión, no estoy contra nadie”.

El estratega del Toluca puso de ejemplo a la Liga de Portugal: “¿Sabes cuál es el límite de extranjeros en la liga portuguesa? No hay porque se trabaja muy bien en la base, porque la Federación decidió con los clubes trabajar en un camino igual para los dos con tiempo, paciencia y estructura”.

“Hay que juntarnos, Federación, clubes. A mí nadie me preguntó nada, yo estoy disponible, no sé más que los otros, pero tengo un pasado en trabajar las formativas. Que me pregunten, yo estoy aquí para ayudar”.

En nueve jornadas, el equipo apenas registra 358 minutos acumulados en la regla de menores y para evitar un castigo, en las siguientes fechas del Apertura 2024 deberá sumar 641 minutos.

Hasta el momento, solo Pachuca, Santos, Necaxa y Chivas han cumplido con los 1,000 minutos de jugadores nacidos entre el 2001 y 2005.

Los equipos que no cumplan con la regla serán castigados con una reducción de 3 puntos en la tabla de clasificación general y de cociente además de una reducción del 15 por ciento de los recursos entregados por los derechos de formación.