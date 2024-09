Martín Anselmi fue inspiración para un aficionado del Cruz Azul para tatuarse una de sus frases

El fútbol no solo es un deporte sino que la pasión que sienten los aficionados por él trasciende las canchas, los estadios y los equipos; Un ejemplo de ello es el emotivo encuentro entre el director técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, y un aficionado se convirtió en un momento inolvidable. Manuel, un fiel seguidor del club que tuvo la oportunidad de mostrarle su tatuaje con la frase “Nada pasa por casualidad, si pasa es porque lo buscamos”, que Anselmi también lleva en su brazo.

El fin de semana pasado en la previa del encuentro frente a las Chivas, un aficionado de la maquina se hizo viral al exhibir al diario Récord el tatuaje en su brazo con la misma frase que Anselmi tienen en su brazo, Manuel publicó en sus redes sociales un video donde mostraba su nuevo tatuaje, por lo que el medio Récord el pasado fin de semana organizó una visita especial para el aficionado.

Desde el martes por la mañana llegó a La Noria con muchas emociones sin saber qué esperar pues iba directo a conocer a su ídolo, y así fue que el encuentro fue emotivo.

Por su parte Martín fue muy agradecido con el gesto de Manuel y estuvo dispuesto a firmar su tatuaje. “Nervioso con la emoción a tope, porque acabo de vivir un momento increíble. Anselmi se enteró del video que publiqué en el estadio y me invitó para poder verlo en persona”, compartió Manuel con entusiasmo.

QUIERE LLEVAR SU FIRMA EN LA PIEL 🔥



Este fanático de Cruz Azul nos mostró el tatuaje que se hizo con la frase de Martín Anselmi, el cual, buscó que el mismo profe firmara.



"Si pudiera, Anselmi sería mi pareja”, mencionó 😳



🎥 @Nomas_Edgar11 pic.twitter.com/UFcog5qWOf — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 22, 2024

Con ello el gran apasionado del Cruz Azul además de que firmó su tatuaje, le mencionó que también se va a tatuar esa firma, a lo que le respondió “me enseñas cómo queda”.

Manuel es un aficionado de desde muy pequeño, agradeció al club por la grata experiencia que vivió. “Muchas gracias por esto, espero mucho del equipo esta temporada”, declaró. También mencionó el gran amor que tiene por el equipo cementero, pues su amor no tiene límites. “Hasta que me muera, incluso hasta que me muera, mi ataúd será azul y con el escudo de Cruz Azul”, finalizó.

Qué ha hecho Anselmi por Cruz Azul

El director técnico de la Máquina, Martín Anselmi se ha convertido en una referencia y alguien de respeto para todo aficionado del azul, pues ha logrado imprimirle una mentalidad y filosofía a su equipo, la cual también se ha trasladado a la afición. Y las especiales muestras de cariño hacia él no se han tardado en llegar.

Actualmente el equipo está en uno de sus mejores momentos en el Apertura 2024, superando los números obtenidos a estas alturas del Clausura 2024, torneo en el que llegó a la final. Bajo la dirección del mismo Martín Anselmi, el equipo ha mostrado solidez tanto en la ofensiva como en la defensiva, lo que ha encendido las expectativas de su afición sobre una posible campaña de campeonato.

Después de nueve jornadas, el equipo de los cementeros, suma 22 puntos y es líder general, producto de siete victorias, un empate y una derrota, con un impresionante registro de 19 goles a favor y solo seis en contra. Este desempeño supera los 19 puntos que había conseguido en el Clausura 2024.

Además es notable que la capacidad del equipo de competir en grandes escenarios ha sido uno de los factores que mantiene en la lucha por la cima de la tabla otro de los factores son los grandes jugadores como el portero Kevin Mier y la ofensiva de Ignacio Rivero y Rodolfo Rotondi.

Con el paso de las jornadas, Cruz Azul ha demostrado ser un contendiente sólido en la lucha por el campeonato aunque queda mucho camino por recorrer.