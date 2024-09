Fernando Valenzuela leyenda mexicana de los Dodgers queda hospitalizado.

Fernando Valenzuela, leyenda mexicana del béisbol y de Los Angeles Dodgers, fue hospitalizado así dio a conocer la noticia el periodista deportivo, David Faitelson, que estaría delicado de salud y actualmente se encontraría internado en un hospital de Los Ángeles.

“Tengo un informe desde Los Angeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Velenzuela, ha sido internado en un hospital. No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad... Rezamos por su pronta recuperación” comentó un posteo en X.

Valenzuela, leyenda tanto de los LA Dodgers como del béisbol mexicano, sorprendió ya este fin de semana, en medio del final de la temporada 2024 de Major League Baseball (MLB), tras anunciar que no seguiría más en las transmisiones de la emisora radial KTNQ-AM.

Sin embargo, ni él, ni su familia han declarado su estado de salud actual, por lo que quedamos al pendiente de cualquier actualización.

¿Quién es Fernando Valenzuela?

Fernando Valenzuela, el ‘Toro’, tiene 63 años de edad. Es un legendario jugador de béisbol que nació el 1 de noviembre de 1960 en Navojoa, y más adelante, alcanzó la gloria en las Grandes Ligas.

Valenzuela es parte de las figuras más importantes en la historia de la MLB y su paso por franquicias como Los Dodgers, Padres, Orioles, Angels y Phillies marcaron toda una época en el rey de los deportes, tanto que en esos años nació la “Fernandomanía”.

Pues fue en su momento un pelotero que se llevó los corazones y las miradas de los fanáticos en el sur de Estados Unidos y al mismo tiempo puso en alto el nombre de México durante sus 19 años de trayectoria en el máximo nivel. El Toro rompió el molde del lanzador de grandes ligas y trascendió en la historia de los Dodgers de Los Ángeles.

Comenzó su carrera en los Cafetaleros de Tepic, donde firmó contrato por 250 dólares. Después de tener un corto paso por los Ángeles de Puebla, llegó al que sería su último equipo en la Liga Mexicana de Béisbol, los Leones de Yucatán.

Sin embargo, Mike Brito de los Dodgers fue el que lo llevó a las grandes ligas de Estados Unidos. En 1979, llegó a jugar nivel A-elevado con los Dodgers, donde aprendió el lanzamiento que le daría la fama y la gloria en el futuro.

En toda su trayectoria ganó la Serie Mundial de 1988 con los Dodgers, así como el Bate de Plata en 1981 y 83. Lanzó para el club de 1980 al 90. Hasta que finalmente se retiró en 1997.