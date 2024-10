García Luna pasó de tener el sueño de ser jugador profesional a ser sentenciado por narcotráfico

Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón. Actualmente se encuentra detenido en una cárcel de Nueva York y es culpable de recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y conspiración para el libre paso de cargamentos de droga hacia Estados Unidos. Pero en el pasado soñaba con ser futbolista profesional.

Fue en la Temporada 1983-1984 con Carlos Reinoso, que mandó llamar a un grupo de jugadores de las fuerzas básicas del América para un entrenamiento con el primer equipo. Debutó como profesional Carlos Hermosillo, delantero que en esa práctica fue marcado por un joven defensa central de 17 años que llegó a la escuela de las Águilas con la ilusión de convertirse en futbolista, del que hasta hoy es aficionado.

“García Luna participó en las Fuerzas Básicas del equipo azulcrema, y luego cuando salió de las categorías, lo pasaron a la tercera división”, así lo recuerda Ángel la Coca González, visor y descubridor de futbolistas, como fue el caso de Cuauhtémoc Blanco, uno de ídolos del americanismo y de la Selección Mexicana, junto con a Hirving Chucky Lozano.

“Le gustaba mucho el fútbol y era americanista. Yo lo conocí cuando tenía 17 años. Lo conocí grande cuando llegó a la última categoría de Fuerzas Básicas del América”, platicó en entrevista para mediotiempo.

Esta foto es de 1982-83. 5a Division de fuerzas básicas. A mi derecha está Genaro Garcia Luna. El chavo que yo recuerdo jugaba de central. Muy trabajador, limitado técnicamente, y sobre todo muy disciplinado y tranquilo, que jamás tuvo broncas con nadie. Hoy enjuiciado en NY🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/IUFAyvSAlC — Ramón Raya M.💚 (@RAMONRAYA23) February 14, 2023

La ilusión por convertirse en jugador profesional terminó cuando su papá, según comentó La Coca, lo obligó a salirse de la escuela de las águilas para dedicarse al 100 por ciento a estudiar.

Genaro estaba por ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana, de donde se graduó de la carrera de Ingeniería Mecánica en 1993. Su nombre y ficha aún aparecen en la lista de egresados destacados en la página oficial de la UAM.

“Ya no lo dejaron acudir, tuvo que salir del América y me lo llevé a jugar al América GAM. Él jugó ahí hasta los 18 años. Su papá lo obligó a que estudiara”. Pues estaban en una situación económica complicada.

La relación de Coca y Genaro

Después de su salida del club de Coapa la relación futbolística entre Genaro y Ángel duro unos años más, ya que lo invitó a jugar en la Liga Española de Fútbol de México, un torneo amateur donde él dirigía al equipo Real Gijón.

Como jugador lo describió de la siguiente manera. “Era un defensa central. Era fuerte, potente, no era muy alto, pero cabeceaba bien. Era de carácter fuerte. Técnicamente no era excelente, pero no era malo”.

El ex secretario llegó a subir de nivel cuando Carlos Reinoso dirigía a las águilas. Disputó tres temporadas con el Real Gijón en 1984-1985, 1985-1986 y 1987-1988. En su segunda campaña, con la Coca en el banquillo, se convirtió en campeón del torneo. Para la temporada 1989-1990, ya cuando iniciaba su trayectoria policiaca en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), jugó su último año con el Galicia FC.

Mientras que el destino de Luna dio un giro al salir del fútbol. Después de seis años detenido en Estados Unidos, este miércoles el tribunal de la ciudad de Nueva York dictó una sentencia de 38 años de prisión.