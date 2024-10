Julio César Chávez y Terrible Morales podrían tener una pelea: “¡Vas a orinar sangre!”

Julio César Chávez y Erik Terrible Morales no se quedarán con las ganas de verse cara a cara, ya que hay compromiso por parte de los dos para organizar una exhibición, algo que acordaron después de una charla caliente, en la que los retos salieron a flote de parte de ambos lados.

La razón por la que no se enfrentaron fue dada a la luz cuando en una entrevista en el podcast Un Round Más, el Terrible visitó la casa de su compadre, Julio César, para hablar sobre la actualidad de la leyenda del boxeo mexicano, quien por fin ve a sus hijos encaminados a una mejor vida, aunque en algún momento se tensó por culpa de un encuentro que no se dio.

En el 2023, cuando ambos ex boxeadores habían acordado enfrentarse en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana el 20 de mayo, pero no se pudo dar debido a que Chávez sufrió un problema muscular que le impedía enfrentar al rival, aunque la cancelación muchas veces fue según por la culpa de Morales, quien de una vez por todas buscó acabar con todo.

“Estaba entrenando y me pegó un golpe aquí (en el pecho), sentí, dije ‘¡ah, la madre!’, pero traía una fisura y un desgarre, entonces el doctor me dijo que no podía, la verdad”, reveló el César del Boxeo.

Aunque la temperatura empezó a subir, cuando Erik revela una anécdota, que le sirvió para pedirle un enfrentamiento, aunque por el puro placer de boxear ante uno de los más grandes del pugilismo mundial.

También puedes leer: García Luna pasó de tener el sueño de ser jugador profesional a ser sentenciado por narcotráfico

“Hace muchos años fui a visitarlo allá en la Ciudad de México, estaba con Julio Junior y me gritas: ‘¡oye, súbete al ring, nunca te has subido!’, y entonces le digo: ‘oye, no puedo, porque no traigo dinero’ y respondes ‘¿para qué el dinero?’, (pues) ‘para pagarte el doctor”- dijo con ironía.

Enseguida, ya hablando un poco más serio, comentó: “A mí sí me gustaría subirme contigo al ring, sería un gran honor (...) No es para ver quién puede más, a veces hay cosas chingonas, dices ‘está viejito’ y algo ha de tener”.

A esto César contestó de inmediato que la va a organizar, aunque en su caso quiere demostrar que aún tiene el poder que lo convirtió en uno de los grandes del boxeo.

“Lo que sí prometo es que ¡vas a orinar sangre! Los años pasan por mí, pero lo bueno y lo chingón no se me quita”, mencionó, previo a reconocer la calidad de Morales.

Cuando vio la pelea con Barrera comentó; “La otra vez que vi la pelea con Barrera dije ‘este pinche Erick sí era bueno’, ¿qué te pasó?”.

En el podcast también se habló sobre Marco Antonio Barrera, para que el Terrible también lo atendiera.

“Pueden subir dos rounds y dos, o tres y tres, yo no tengo broncas, yo soy cabrón, yo me los ejecutó a los dos”, cerró el tijuanense.

Los récords de los boxeadores.

Por un lado, Julio César Chávez es conocido como el más grande boxeador mexicano de la historia, pues hasta el propio Mike Tyson ha elogiado al César del boxeo, su estilo de pelea y su récord, el cual acumula 107 victorias (87 K.O.), 2 empates y 6 derrotas.

Mientras tanto, el Erik Morales tiene un récord de 52 victorias (36 K.O.) y 9 derrotas, y si Chávez acumula más victorias y nocauts, Morales tiene la distinción de haber sido el primer mexicano en haber derrotado a Manny Pacquiao, convirtiéndolo en un “hueso duro de roer”.

Ahora quedará esperar que la pelea de exhibición se realice y estas dos leyendas del boxea mexicano se enfrente cara a cara en el ring.