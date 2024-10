América vs Tijuana: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido de la Jornada 13

América vs Tijuana Jornada 13 en el Estadio Caliente

América está luchando por sumar los mayores puntos posibles, ya que se ubican en el lugar 10 de la tabla general, entre el último sitio del Play-In. Este partido será uno de los más atractivos de la jornada doble pues los dos equipos se juegan sus aspiraciones rumbo a la liguilla.

Tijuana ha hecho una fortaleza con su Estadio Caliente en este torneo. Pues no han conocido la derrota en casa, lo que lo hace difícil de enfrentar con cualquier rival. Además su defensa sólida y manejo del tiempo lo han ayudado a sacar puntos importantes en el torneo.

Mientras tanto el equipo dirigido por André Jardine, llega con una urgencia para poder subir en la tabla general, actualmente se encuentran en el décimo lugar si es que quieren asegurar su clasificación directa a la liguilla.

Los actuales bicampeones lograron obtener algunos puntos después de imponerse 3-0 a Santos el pasado fin de semana, sin embargo, mantuvieron su misma posición en la tabla. Luego de 12 juegos disputados, militan en el décima escalón con 17 puntos cosechados, producto de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas.

La Jauría llega a este compromiso con tres victorias consecutivas, que le han ayudado a permanecer en los puestos directos de liguilla. Con doce partidos disputados, Juan Carlos Osorio y el equipo caminan en la sexta posición con 23 unidades, producto de siete triunfos, dos empates y tres derrotas.

Once alternativo para el América

El técnico de las Águilas podría usar un once inicial no habitual en el Xolos, pues podrían aprovechar un plan alternativo para la suma de puntos en este encuentro. Las modificaciones no afectaron al guardameta Luis Malagón.

El técnico brasileño salió bien ante Santos Laguna en la Jornada 12, con victoria de 3-0, y ahora los azulcrema ponen en juego sumar los 9 puntos en esta jornada triple, ya que primero tienen visita en Tijuana, y después reciben a los Rayados.

Por ello que Jardine tiene que emplear una movida en la lista de jugadores por las bajas que hay en el club.

Aunque se rumora la posible reaparición de Néstor Araujo, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Cristian Borja. Sin embargo, todavía no se ha confirmado que vayan a tener minutos, pues tampoco existe el deseo de arriesgarse tan pronto a que se vuelvan a lesionar.

XOLOS VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Miércoles 23 de octubre

Hora: 21:05 Hrs

Estadio: Estadio Caliente

Canal: YouTube y App de Caliente TV