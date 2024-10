Pumas vs Rayados: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido de la Jornada 13

Pumas vs Rayados en el Estadio BBVA, jornada 13 de la Liga MX.

Los Universitarios llegan a este encuentro luego de cinco partidos sin conocer la derrota, donde sumaron cuatro victorias y tres empates que los colocaron en puestos de liguilla directa, con un “Chino” Huerta intratable que lleva 5 goles y dos asistencias en el torneo, pero se perderá el duelo por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, Monterrey venía de un paso muy irregular en Liga MX, hasta que se afianzó luego de ganar el Clásico Regio con mucha autoridad ante Tigres 4-2, con un destacable Sergio Canales, en lo que fue su mejor duelo de la presente temporada.

Cabe recalcar que los Felinos nunca le han podido ganar a La Pandilla en el Estadio BBVA desde su creación en 2015. La última vez que se alzaron con la victoria como visitantes fue en el Apertura 2013 en el extinto Estadio Tecnológico.

Este encuentro será vital para la aspiración de ambos equipos, pues Rayados está un punto por encima de Pumas y quien se lleve el encuentro estará prácticamente asegurando su puesto entre los seis primeros para la liguilla directa.

También puedes leer: Atlante, con todo avanzado para dejar la Ciudad de México y mudarse a Zacatepec

El regreso de Funes Mori y la salida del Chino Huerta

Este encuentro marcará el regresó de Rogelio Funes Mori al Estadio BBVA, tras su salida hace casi un año. El Melli se perdió el último encuentro contra los universitarios en el Clausura 2024 por una lesión en las costillas.

Sin embargo, Funes Mori ya enfrentó a su ex equipo, en la Leagues Cup hace unos meses, marcándoles el gol que significó la eliminación de Rayados del torneo.

Ante esta aparición, el conjunto de Pumas comentó que no tiene relevancia según las palabras de Erick Aguirre, pues jugarán contra toda una plantilla no sólo frente al ex delantero albiazul.

Mientras que para la plantilla de los felinos, Chino Huerta, se perderá el encuentro, por acumular cinco tarjetas amarillas, para el cual podría haber sido pieza clave. Pues el delantero de la Selección Mexicana ha aportando goles y asistencias fundamentales para el equipo.

La última visita registrada de los universitarios, fue el pasado mes de marzo, cuando Brandon Vázquez, Sergio Canales y Gerardo Arteaga anotaron 3 goles, cosechando el triunfo número 21 en 32 visitas de los capitalinos en torneos cortos.

🚨CHINO HUERTA SUSPENDIDO



Chino recibió la quinta tarjeta de amonestación del torneo y no podrá ver actividad con Pumas a mitad de semana vs Rayados de Monterrey. pic.twitter.com/btYz0tRRr1 — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) October 20, 2024

PUMAS VS RAYADOS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER