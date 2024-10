Liga MX: Todos los partidos para la Jornada 15 del Apertura 2024

Este fin de semana arranca la jornada 15 del Apertura 2024, la antepenúltima semana antes de ver el final de este torneo. Será aquí donde los equipos buscan meterse en los puestos de liguilla directa, siendo esta jornada clave para las escuadras que buscan amarrar su pase o, asegurar su estancia en los puestos del Play-In.

La jornada arrancará el próximo viernes con los Gallos Blancos de Querétaro ante los Bravos de Juárez, ese mismo día, juegan Mazatán vs América y Tijuana vs Tigres.

El sábado la fecha continua con seis enfrentamientos, mismos que cierran la jornada por los juegos de la 16, mismos que empiezan a media semana.

El sábado juegan Toluca vs León, Atlético de San Luis vs Puebla, Guadalajara vs Pumas, Monterrey vs Atlas, Pachuca vs Necaxa y Cruz Azul vs Santos, este último se cambió de horario, originalmente estaba programado para jugarse a las 21:00 hrs.

Cómo llegan los equipos

Cruz Azul llega liderando el torneo con 37 puntos, 12 ganados, un empate y uno perdido, le siguen el Toluca con 31 puntos, Tigres con 27 puntos. Seguidos con la cuarta posición de Monterrey y Tijuana con los mismos 25 puntos y al final de los clasificados directamente Pumas con 27.

Mientras que los equipos que están en busca de una oportunidad son el Atlético de San Luis en séptimo lugar y con 23 puntos, seguido de el Rebaño y las Águilas del América con 21 puntos y en último lugar Atlas con 20 puntos.

Partidos y Horas

Querétaro vs. FC Juárez, Viernes 1 de noviembre de 2024, a las 19:00 pm

Mazatlán vs. América, Viernes 1 de noviembre de 2024, 21:00 pm

Tijuana vs. Tigres, Viernes 1 de noviembre de 2024, 21:00 pm

Atlético San Luis vs. Puebla, Sábado 2 de noviembre de 2024, 17:00 pm

Toluca vs. León, Sábado 2 de noviembre de 2024, 17:00 pm

Guadalajara vs. Pumas, Sábado 2 de noviembre de 2024, 19:05 pm

Monterrey vs. Atlas, Sábado 2 de noviembre de 2024, 19:05 pm

Pachuca vs. Necaxa, Sábado 2 de noviembre de 2024, 21:00 pm

Cruz Azul vs. Santos, Sábado 2 de noviembre de 2024, 21:10 pm